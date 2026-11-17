مردم شهرستان فیروزکوه در تجمعی باشکوه، با حضور در میادین شهر، ضمن ابراز تسلیت در پی شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی، بر عزم راسخ خود برای تداوم راه ایشان و دفاع از اقتدار ملی تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حاضران در این تجمع، ضمن سوگواری برای این فقدان بزرگ، بر این نکته تأکید کردند که شهادت رهبر انقلاب، تنها باعث تقویت عزم ملت و تزلزل در مسیر اقتدار ایران خواهد شد. شرکت‌کنندگان در این اجتماع، ضمن اعلام وفاداری خود به اصول انقلاب اسلامی، بر ضرورت حفظ وحدت ملی و ایستادگی در برابر تمامی تهدیدها تأکید کردند.