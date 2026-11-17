طرح تخصصی شناسایی و ثبت اطلاعات بیومتریک زندانیان اتباع خارجی در زندان کرمان، با همکاری دستگاه‌های قضایی، انتظامی و اجرایی استان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان با راهبری اداره‌کل امور اتباع و مهاجران خارجی استانداری کرمان؛ طرح تخصصی شناسایی، احراز هویت و ثبت اطلاعات بیومتریک زندانیان اتباع خارجی در زندان کرمان، با همکاری دستگاه‌های قضایی، انتظامی و اجرایی استان آغاز شد.

این طرح در راستای اجرای مصوبات کارگروه فرعی ساماندهی اتباع و مهاجران خارجی استان و با هدف پیشگیری از تخلفات حقوقی و کیفری، تقویت نظارت‌های تخصصی و ساماندهی وضعیت هویتی اتباع خارجی به اجرا درآمده است.

در جریان اجرای این طرح، اطلاعات هویتی و مدارک شناسایی زندانیان اتباع خارجی با استفاده از ظرفیت‌های تخصصی و اطلاعاتی دستگاه‌های مسئول بررسی و تطبیق داده می‌شود. در این فرآیند، مواردی از مغایرت میان اطلاعات خوداظهاری، مشخصات سجلی و مدارک هویتی و همچنین موارد مشکوک به جعل اسناد و مدارک شناسایی شناسایی شده و برای بررسی و رسیدگی قانونی به مراجع قضایی ارجاع شده است.