به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،دور ششم و پایانی مرحله گروهی لیگ ملت‌های اروپا دوشنبه شب برگزار شد که تیم ملی فوتبال آلمان در مهم‌ترین مسابقه توانست با نتیجه ۵ بر صفر مقابل هلند به برتری دست یابد.

دِری شرهانت در دقیقه ۴۱ گل اول مانشافت را به ثمر رساند تا آلمان‌ها با برتری وارد رختکن شوند. طوفان تیم یورگن کلوپ در نیمه دوم با گلزنی فلوریان ویرتز در دقیقه ۶۰ آغاز شد و با گل‌های نیکو اشلوتربک در دقیقه ۶۵، ویرتز در دقیقه ۷۱ و برایان گرودا در دقیقه ۷۷ ادامه یافت تا لاله‌های نارنجی در ورزشگاه المپیک برلین پَر پَر شوند.

در دیگر مسابقه گروه A۲، تیم ملی یونان در ورزشگاه پانتسالیکوی شهر ولوس پذیرای صربستان بود و با نتیجه یک بر صفر پیروز شد. گیورگوس ماسوراس زننده گل پیروزی‌بخش قهرمان یورو ۲۰۰۴ در دقیقه ۶۹ بود.

این نتایج سبب شد آلمان، هلند و یونان در جدول گروه A۲ به امتیاز ۱۱ برسند و با توجه به وضعیت برابر آنها در بازی‌های رودررو، تفاضل گل عامل سرنوشت‌ساز تیم‌های صعودکننده باشد. آلمان با ۱۱ امتیاز و تفاضل گل ۸+ صدرنشین شد و به‌عنوان صدرنشین به مرحله حذفی صعود کرد. شاگردان ژاوی ارناندس در تیم هلند نیز با ۱۱ امتیاز و تفاضل گل ۴+ به همراه آلمان راهی دور حذفی شدند. یونان نیز با ۱۱ امتیاز و تفاضل گل ۴- از صعود به مرحله بعدی بازماند.

نتایج سایر دیدار‌های دوشنبه شب لیگ ملت‌های اروپا به شرح ذیل است:

یونان یک - صربستان صفر

سوئیس ۴ - اسکاتلند صفر

مقدونیه شمالی صفر - اسلوونی ۳

جزایر فارو یک - مولداوی صفر

قزاقستان ۲ - اسلواکی ۲

ایسلند ۳ - لوکزامبورگ صفر

استونی ۲ - بلغارستان یک

لیتوانی ۲ - لیختن‌اشتاین یک

جبل‌الطارق یک - مالت یک