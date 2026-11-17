به گزارش خبرنگار گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی در مصاحبه اختصاصی از روند رو به رشد شناسنامه‌دار کردن محصولات کشاورزی در راستای اجرای تکالیف برنامه هفتم پیشرفت کشور خبر داد.



آقای برومندی با اشاره به بند «خ» ماده ۷۱ برنامه هفتم پیشرفت کشور گفت: طبق این تکلیف قانونی، وزارت جهاد کشاورزی موظف است ضمن شناسنامه‌دار کردن بسترهای تولید، برای محصولات کشاورزی نیز شناسه اختصاصی تعریف کند که این فرآیند با جدیت در حال اجراست.



وی افزود: تاکنون بیش از ۷۰۰ هزار هکتار از سطح باغات کشور شناسنامه‌دار شده‌اند که تمرکز اصلی در این مرحله بر تولیدات گلخانه‌ای و محصولات مهم صادراتی از جمله «کیوی» بوده است.



معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی با تأکید بر اهمیت این طرح برای امنیت غذایی و سلامت جامعه اظهار داشت: هدف ما این است که در طول برنامه هفتم، تمامی محصولات کشاورزی کشور دارای شناسه مشخص باشند. این اقدام ضمن شفافیت برای مصرف‌کنندگان، به سازمان‌های نظارتی از جمله سازمان غذا و دارو امکان می‌دهد تا در صورت بروز هرگونه مشکل در محصول، مبدأ تولید آن را به دقت ردیابی کنند.