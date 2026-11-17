در ۲۴ ساعت گذشته در بازه ۲۴ تا ۲۵ آبان ۱۴۰۵، اخباری منتشر شده که بررسی‌های مرکز ملی فضای مجازی نشان داد، صحت ندارند و اخبار جعلی هستند.



به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، در ۲۴ ساعت گذشته (۲۳ تا ۲۴ آبان ۱۴۰۵) در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند. در این گزارش، مروری داریم بر خبر‌هایی که طی یک شبانه‌روز گذشته تکذیب شده‌اند.

ادعای ترامپ درباره رهگیری ۹۹ درصد از موشک‌ها و پهپاد‌های ایران در جنگ

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی این ادعای رئیس جمهور آمریکا را تکذیب کرد.



طرح نظام جمهوری اسلامی برای ترور مقامات آمریکایی و اتهامات مجدد فرانسه علیه ایران درباره هک یخچال‌های فروشگاهی

وزارت امورخارجه این دست شایعات را بی اساس خواند.



ادعا‌های تکراری مقامات آمریکایی درباره تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز

ارتش جمهوری اسلامی ایران این ادعا را تکذیب کرد.



ادعای وزیر جنگ رژیم صهیونیستی درباره تلاش حماس برای ناامن کردن مصر

جنبش حماس می گوید برنامه ای برای ناامن کرد مصر ندارد و این شایعه بی اساس است.



برنامه وزارت نیرو برای قطع برق در تهران

شرکت توزیع برق تهران هرگونه قطعی برنامه ریزی شده برق را تکذیب کرد.



تعطیلی مدارس تهران در روز سه شنبه

آموزش و پرورش تعطیلی مدارس به دلیل آلودگی هوا را بی اساس خواند.







