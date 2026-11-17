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دویستوشصتویکمین اجتماع شبانه مردم شهرستان پردیس با تمرکز بر محورهای «ایران قوی» و «انسجام ملی»، دوشنبه شب با حضور گسترده شهروندان در میدان شهید رئیسی برگزار شد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دویستوشصتویکمین اجتماع شبانه مردم شهرستان پردیس، دوشنبه ۲۵ آبان، با حضور جمعی از مردم در میدان شهید رئیسی برگزار شد.
شرکتکنندگان در این اجتماع، بر حفظ وحدت و انسجام ملی و ایستادگی در برابر تهدیدهای دشمن تأکید کردند. ایران قوی، اقتدار نیروهای مسلح و نقش مردم در دفاع از کشور از محورهای اصلی این گردهمایی بود.
حاضران همچنین درباره راهکارهای تقویت توانمندیهای کشور و حرکت به سمت ایرانی قویتر به بیان دیدگاههای خود پرداختند.