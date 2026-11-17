به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دویست‌وشصت‌ویکمین اجتماع شبانه مردم شهرستان پردیس، دوشنبه ۲۵ آبان، با حضور جمعی از مردم در میدان شهید رئیسی برگزار شد.

شرکت‌کنندگان در این اجتماع، بر حفظ وحدت و انسجام ملی و ایستادگی در برابر تهدیدهای دشمن تأکید کردند. ایران قوی، اقتدار نیروهای مسلح و نقش مردم در دفاع از کشور از محورهای اصلی این گردهمایی بود.

حاضران همچنین درباره راهکارهای تقویت توانمندی‌های کشور و حرکت به سمت ایرانی قوی‌تر به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند.