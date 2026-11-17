در شب دویست و شصت و یکم از تجمعات گسترده، مردم شهرستان اسلامشهر با حضور پرشور خود در خیابان‌ها و میدان‌ها، بر عزم راسخ خود برای دفاع از ایران و تقویت وحدت ملی تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شهروندان اسلامشهر در تجمعی باشکوه در شب ۲۶۱، بار دیگر نشان دادند که در مسیر دفاع از حاکمیت و اقتدار کشور، استوار و مستحکم ایستاده‌اند.

حاضران در این اجتماع گسترده، با تأکید بر اینکه «اتحاد و انسجام ملی» از ارکان اصلی بقای کشور است، بر پیوند عمیق میان مردم و مسئولان برای تحقق اهداف نظام اسلامی تأکید کردند.

شرکت‌کنندگان در این برنامه با ابراز پایبندی به رهبری و هدایت رهبر معظم انقلاب اسلامی، اعلام کردند که همبستگی میان ملت و دولت، پیش‌ران اصلی در مسیر ساختن و تحکیم «ایران اسلامی» است.