در پی تشدید نگرانی‌های بهداشتی و زیست‌محیطی اهالی روستای ولی‌آباد، مسئولان ارشد قضایی و اجرایی شهرستان قرچک با حضور در محل، ابعاد مختلف معضل عبور فاضلاب و انتشار بوی نامطبوع را از نزدیک بررسی کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در پی تشدید نارضایتی اهالی روستای ولی‌آباد از شهرستان قرچک و نگرانی‌های فزاینده بهداشتی و زیست‌محیطی، مسئولان قضایی و اجرایی این شهرستان با حضور در محل، از نزدیک در جریان ابعاد مختلف معضل عبور فاضلاب و انتشار بوی نامطبوع در این روستا قرار گرفتند.

قاسم جمشیدی بخشدار مرکزی قرچک در این بازدید میدانی که با حضور خرازی دادستان شهرستان: آریانی معاون فنی و امور عمرانی فرمانداری، قنبرنژاد دهیار و رئیس شورای اسلامی روستای ولی‌آباد و جمعی از مسئولان محلی برگزار شد گفت: هدف از این حضور، بررسی دقیق موضوع، پیگیری راهکار‌های قانونی و اجرایی لازم و فراهم‌سازی زمینه رفع معضلی عنوان شده که طی مدت اخیر موجب مزاحمت و نگرانی ساکنان روستا شده است.

فاضلاب سرازیر شده از مناطق باقرآباد و قرچک به شش روستای محمدآباد، امین‌آباد، داودآباد و قشلاق اول و دوم، بویژه ولی آباد باعث زه‌گرفتگی و پسماند آب شهری شده و مردم این روستا‌ها سال‌ها از این معضل رنج می‌کشند