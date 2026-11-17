نیروهای انتظامی با اقدام سریع و به‌جا، دو گروه از عاملان درگیری با سلاح سرد در خیابان نقاوت شهر صالحیه را در کمتر از ۲۴ ساعت بازداشت و به مراجع قضایی معرفی کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دو گروه از افرادی که شامگاه جمعه با سلاح سرد در خیابان نقاوت شهر صالحیه با یکدیگر درگیر شده بودند، با اقدام سریع نیرو‌های انتظامی و دستور قضایی، کمتر از ۲۴ ساعت بعد دستگیر و روانه زندان شدند.

پلیس از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد شرارت و درگیری‌های مشابه، موضوع را از طریق مراجع انتظامی اطلاع دهند و از هرگونه مداخله مستقیم خودداری کنند.