فقیه اهل بیت علیهم السلام، مرجع عالیقدر جهان تشیع، عالم ربانی و استاد بزرگ حوزه های علمیه حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی دار فانی را وداع گفتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اعلامیه دفتر آیت الله العظمی وحید خراسانی به شرح زیر است:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحیمِ

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

یا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِی إِلى رَبِّکِ راضِیَةً مَرْضِیَّةً فَادْخُلِی فِی عِبادِی وَ ادْخُلِی جَنَّتِی

با نهایت اندوه و تاثر، ارتحال فقیه اهل بیت علیهم السلام، مرجع عالیقدر جهان تشیع، عالم ربانی و استاد بزرگ حوزه‌های علمیه حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی رضوان الله تعالی علیه را به اطلاع می‌رسانیم.

فقیه والامقامی که پس از دهه‌ها تحصیل، تحقیق و تعلیم علوم آل محمد صَلَی اللهُ عَلَیه و آلِه و سَلَّم، دفاع از حریم مقدس اهل بیت علیهم السلام، کفالت ایتام حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه، تربیت جمع کثیری از عالمان فاضل و احیای شعائر دینی به ویژه عزای صدیقه کبری سلام الله علیها پس از ایام شهادت آن حضرت جان به جان آفرین تسلیم کرد و دل‌های همه کسانی که به جهت دلدادگی آن فقیه ربانی به خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام به ایشان خالصانه ارادت می‌ورزیدند را داغدار نمود.

این ضایعه جبران ناپذیر را به ساحت مقدس حضرت بقیه الله الاعظم ارواحنا فداه، حوزه‌های علمیه، ارادتمندان مقام فقاهت و مرجعیت و عموم شیعیان تسلیت عرض میکنیم.

برنامه‌های مربوط به تشییع، تدفین و ترحیم متعاقبا به اطلاع خواهد رسید.

دفتر حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی رضوان الله تعالی علیه

خبرگزاری صدا و سیما، ضایعه درگذشت مرجع عالیقدر جهان تشیع، عالم ربانی و استاد بزرگ حوزه های علمیه حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی را تسلیت عرض می کند.