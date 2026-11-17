تیم ملی سنگ‌نوردی کشورمان، به‌منظور حضور در رقابت‌های سنگ‌نوردی کشور‌های عضو پیمان شانگهای، عازم مسکو، پایتخت روسیه شد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، این مسابقات از ۲۶ آبان‌ماه تا اول آذرماه به میزبانی شهر مسکو برگزار خواهد شد و نمایندگان کشورمان در سه ماده لید، بولدر و سرعت به مصاف رقبای خود خواهند رفت.

در این رقابت‌ها، ۶ سنگ‌نورد از ایران در مواد مختلف حضور خواهند داشت و برای کسب نتایج مطلوب با نمایندگان سایر کشور‌های شرکت‌کننده به رقابت می‌پردازند.

ورزشکاران:

۱. رادین فروغیان / سرطناب و بولدرینگ

۲. محمدرضا طرلانی /سرطناب و بولدرینگ

۳. میلاد علیپور / سرعت

۴. مهدیسا حمیدنژاد / سرطناب و بولدرینگ

۵. سیده غزل قیاسی/ سرطناب و بولدرینگ

۶. محیا دارابیان / سرعت

کادر فنی و سرپرستی:

غلامعلی برات‌زاده مربی مردان

بهاره مرادی مربی بانوان

عبدالرضا نقیب‌زاده سرپرست تیم