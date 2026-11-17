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تیم ملی سنگنوردی کشورمان، بهمنظور حضور در رقابتهای سنگنوردی کشورهای عضو پیمان شانگهای، عازم مسکو، پایتخت روسیه شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، این مسابقات از ۲۶ آبانماه تا اول آذرماه به میزبانی شهر مسکو برگزار خواهد شد و نمایندگان کشورمان در سه ماده لید، بولدر و سرعت به مصاف رقبای خود خواهند رفت.
در این رقابتها، ۶ سنگنورد از ایران در مواد مختلف حضور خواهند داشت و برای کسب نتایج مطلوب با نمایندگان سایر کشورهای شرکتکننده به رقابت میپردازند.
ورزشکاران:
۱. رادین فروغیان / سرطناب و بولدرینگ
۲. محمدرضا طرلانی /سرطناب و بولدرینگ
۳. میلاد علیپور / سرعت
۴. مهدیسا حمیدنژاد / سرطناب و بولدرینگ
۵. سیده غزل قیاسی/ سرطناب و بولدرینگ
۶. محیا دارابیان / سرعت
کادر فنی و سرپرستی:
غلامعلی براتزاده مربی مردان
بهاره مرادی مربی بانوان
عبدالرضا نقیبزاده سرپرست تیم