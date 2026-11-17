مردم ولایتمدار شهرستان رباط کریم در تجمعی گسترده، با تأکید بر اقتدار نیرو‌های مسلح و تداوم حضور فعال مردم در عرصه‌های اجتماعی، از اتحاد و انسجام ملی به عنوان ستون‌های اصلی «ایران قوی» یاد کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مردم شهرستان رباط کریم امشب در تجمعی گسترده، بر اهمیت اقتدار نیرو‌های مسلح در کنار حضور مستمر و فعال مردم در خیابان‌ها تأکید کردند.

حاضران در این اجتماع بزرگ، این دو مؤلفه را پیش‌ران اصلی برای تبلور و تحقق «ایران قوی» دانستند. شرکت‌کنندگان همچنین با تأکید بر حفظ وحدت و انسجام ملی، آن را از حیاتی‌ترین عوامل برای مقابله با چالش‌ها و تقویت جایگاه کشور در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی برشمردند.