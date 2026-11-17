به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای رضا صالحی امیری با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری، به پرسش‌ها درباره عملکرد و برنامه‌های وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی، پاسخ گفت. متن کامل گفت‌وگو به این شرح است:

سؤال: در هیئت دولت پرکار هستید و برنامه ریزی‌های دولت برای مردم و مهمترین موضوعات روز در دستور کار و در حال انجام است، از دولت چه خبر؟

صالحی امیری: واقعیت اینکه مردم عزیز ما می‌دانند، اما من به عنوان یک عضو دولت شهادت می‌دهم که دولت در این روز‌های سخت با همه توان و همه ظرفیت تلاش می‌کند تا چند اتفاق همزمان شکل بگیرد. اولین راهبرد دولت همبستگی ملی است، وفاق ملی است، همدلی و همدردی است. دولت به این باور است که ما زمانی در جنگ پیروز خواهیم بود که همه ملت در کنار هم قرار بگیرند و این رمز پیروزی ما در جنگ بود، هست و خواهد بود.

نکته دوم، شخص رئیس جمهور صادقانه و خالصانه از صبح تا شب تمام وقت در تلاش است تا دولت بتواند مطالبات و نیاز‌های عاجل مردم را تأمین کند. الان دولت همزمان باید نیاز کالا‌های اساسی را تأمین کند، همزمان باید بهداشت و درمان و دارو را پاسخگو باشد، همزمان باید حقوق‌های کارکنان دولت و نیرو‌های مسلح را تأمین کند، همزمان باید نیرو‌های مقاومت و رزمنده‌ها و نیرو‌های مسلح را که در متن جنگ و جبهه هستند، حمایت کند و مجموعه‌ای از اقدامات همزمان دولت باید یارانه‌ها و هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کند و کالابرگ را تأمین کند و دولت همزمان باید سیاست خارجی را مدیریت و هدایت کند، همزمان باید امنیت عمومی را به دست نیرو‌های فراجا در سراسر کشور فراهم کند.

این‌ها مجموعه‌ای از فعالیت‌ها است، به اضافه اینکه مردم احساس کنند دولت در شرایط سخت در تلاش است. الان با همه تحریم‌های ظالمانه‌ای که دشمنان ما انجام داده‌اند که خودشان آن را به عنوان سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ نام گذاشته‌اند، اما امروز مردم کالا‌های اساسی و نیاز‌های اساسی و دارو و امکانات خود را تأمین می‌کنند. البته ما منکر گرانی‌ها و تورم نیستیم، اما واقعیت اینکه دولت یک تکلیف برای خود تعریف کرد که بتواند مطالبات و نیاز‌های اساسی مردم را تأمین کند تا مردم سختی کمتری را تحمل کنند. الان و امروز، تمام ظرفیت دولت این است که در زمستان مردم شرایط سخت‌تری نسبت به گذشته نداشته باشند. یعنی سوخت، گاز، برق و بنزین آنان تأمین شود که خود این موضوع یک طرح بزرگی در سطح ملی است. در حوزه‌های اجتماعی، دولت تلاش می‌کند که بتواند چالش‌های اجتماعی جامعه را پاسخگو باشد. خلاصه سخن این است که دولت با کارآمدی و انگیزه حداکثری تلاش می‌کند تا اعتماد عمومی را جلب کند و نتیجه اعتماد، موجب همبستگی ملی می‌شود.

سؤال: ما از هر عضو هیئت دولت این سؤال را می‌پرسیم تا مردم بدانند دولت چه کار‌هایی را در شرایط جنگی کشور انجام می‌دهد. آیا در این شرایط، گردشگری ما تعطیل است؟

صالحی امیری: خیر، گردشگری هم حیات و هم حضور دارد. آمار‌هایی که عرض می‌کنم، مستند است به مراجع رسمی از مرز‌های هوایی یا زمینی که به عنوان گردشگر با گذرنامه وارد کشور می‌شوند. در دو سال گذشته ۱۲ و نیم میلیون گردشگر وارد ایران شده است، البته این آمار بر اساس برنامه‌ریزی ما حتماً کمتر است، اما جریان گردشگری تعطیل نیست. در شهریور امسال میانگین سطح اشغال هتل‌های کشور منهای ۴ استان جنوبی حدود ۸۰ درصد بود. گردشگری در دو سطح، یک داخلی، جامعه ایران با وجود مشکلات اقتصادی و معیشتی، اما سفر را در سبد خانواده خود حفظ کرده‌اند، با هر بودجه حداقلی که دارند، بر اساس میزان درآمد و معیشت خودشان سفر را تنظیم می‌کنند. به همین خاطر ما امسال ۳۳ میلیون سفر داخلی را ثبت کرده‌ایم. یعنی نوروز که شروع شد، این روند را فراز و فرود به دلیل حوادث جنگ بود، اما این فرایند تا الان ادامه دارد.

آمار‌هایی که از استان‌های کشور گرفته‌ام، همین الان همچنان جریان گردشگری داخلی و خارجی ما فعال است، اما یک نقطه جدی داشتیم و آن تحریم هوایی بوده است. ما بلافاصله با همکاران یک برنامه جدید تحت عنوان گذر از مرز را تعریف کردیم و تمرکز را روی همسایگان گذاشتیم. خودم به جنوب، سفر و با استانداران مرز صحبت کرده‌ام. ما در نوار جنوبی عراق بیش از ۲۰ میلیون جمعیت داریم. ما در این برنامه پیشنهاد کردیم که استانداران ما با استانداران استان مقابل خود، خوزستان با بصره، عماره یا ناصریه و ایلام با مقابل خود و به همین ترتیب ارومیه و کرمانشاه با اقلیم. این جمعیت در کل نوار ما با عراق حدود ۲۰ میلیون جمعیت است.

پیشنهاد ما این است که با خانواده با خودرو به داخل بیایند، اگر تمایل داشتند با خودرو سفر کنند، اگر هوایی تمایل داشتند، خودروهای خود را در فرودگاه‌های اولین نقطه ورودی مثل آبادان، ایلام، قصر شیرین و کرمانشاه که ما پرواز‌های داخلی را تنظیم می‌کنیم، بگذارند و به همه شهر‌های ایران سفر کنند، به همان فرودگاه مبدأ برگردند با خودرو و خانواده برگردند یا می‌توانند با خودرو به هر نقطه از ایران که خواستند، سفر کنند. همین الان این جریان برقرار است، من، آبادان و خرمشهر بودم و مسئولان محلی می‌گفتند که هر روز ۱۰ هزار تن از بصره وارد خوزستان می‌شوند و این آمار قابل دفاعی است.

سؤال: یک برنامه جامع که جهش خوبی، هم در بخش پزشکی و دستاورد‌های حوزه سلامت ما ایجاد خواهد کرد و هم در بخش گردشگری و همیشه به دنبال تعریف درست از گردشگری حوزه سلامت بوده‌ایم، به تصویب رسیده است؟

صالحی امیری: نکته جالب اینکه همین الان گرایش زیادی برای درمان در نظام پزشکی ایران از سوی خارجی‌ها وجود دارد. مطالعه‌ها نشان می‌دهد که سه ظرفیت بزرگ در نظام پزشکی و درمانی ایران وجود دارد، اول پزشکان بسیار متخصص و فوق تخصص در سراسر کشور که سرمایه اصلی نظام بهداشت و درمان هستند، دوم مراکز درمانی گسترده در سراسر کشور و سوم هزینه تمام شده ارزان‌تر درمان در ایران نسبت به کشور‌های همسایه که بسیار تفاوت دارد. آمار‌ها می‌گوید حداقل یک سوم تا یک پنجم کمتر هزینه می‌کنند.

یک برنامه نرم افزار جدیدی را تعریف کرده‌ایم که دو سال زمان برده است. این نرم افزار در این سامانه جامع جدیدی که دولت تصویب کرده است، فعال شد. هر گردشگر سلامت در هر نقطه از دنیا که برای آمدن به ایران هدف‌گذاری کند، مسیر حرکت او تعریف شده است، در کدام نقطه، در کدام پرواز، کدام بیمارستان، حتی پزشک آن در این سامانه مشخص می‌شود. یک شورایی در این نظام‌نامه سلامت در دولت تصویب شده است که در آن وزارت بهداشت، وزارت گردشگری، وزارت خارجه و وزارت کار و رفاه اجتماعی و همه دستگاه‌های مربوطه حضور دارند. چون در گذشته ما با یک نوع پراکندگی و آشفتگی روبرو بودیم. یعنی نظام درمان در گردشگری سلامت یک نظام غیر قابل دفاعی بود. الان که این نظام تصویب شده، وظایف همه دستگاه‌ها تعریف شده است. یعنی از سفارتخانه‌ها گرفته تا حوزه‌های بهداشت و درمان، تأمین اجتماعی، هتل‌هایی که باید آنان را پذیرش کنند، آژانس‌های تخصصی سلامت که تعریف شده‌اند.

نظام‌نامه‌ای که در دولت تصویب شده، سرآغازی است برای پذیرش و افزایش سطح درآمد کشور از محل گردشگری سلامت. مطلع باشید، ما در برنامه هفتم متعهد هستیم که ۲ میلیون گردشگر با ۶ میلیارد دلار درآمد را وارد کشور کنیم. در سال ۱۴۰۳ یک میلیون و ۲۰۰ هزار گردشگر سلامت داشتیم با ۲ میلیارد دلار درآمد. پیام این است که منابع ارزی درآمدی می‌تواند نظام بهداشت و درمان ما را متحول کند و این بسیار اهمیت دارد؛ چون وقتی گردشگر سلامت وارد می‌شود، میانگین ۳ هزار دلار خرج می‌کند، گردشگر عادی، میانگین هزار و ۲۷۰ دلار خرج می‌کند. به اضافه هزینه درمان خانواده که همراه او می‌آید، از مراکز اقامتی استفاده می‌کند، سوغات و رستوران و بقیه مسیر گردشگری در کشور را می‌رود. این یکی از مزیت‌های بزرگ ما است که روی آن تمرکز داریم.

سؤال: نکته‌ای که از روز‌های نخست جنگ اخیر در هر مصاحبه‌ای که درباره آن صحبت کردید و تأکید داشتید، بحث میناب است. تشکیل ستاد شهدای میناب و برنامه‌ریزی‌ها برای ثبت و ضبط این منطقه به عنوان یک اثر از ظلم و جرم و جنایت و وحشیگری دشمن ما؛ از روز‌های نخست جنگ تا امروز برای شجره طیبه میناب چه کردید؟

صالحی امیری: من از همین بلندگو، دوباره به ساحت مقدس شهدای میناب، عرض تکریم و تعظیم می‌کنم؛ به خانواده‌ شهدای گران‌قدر، عرض تعظیم و سلام و صلوات داریم. تا در آن فضا قرار نگیرید، امکان درک میناب نیست. میناب، کربلای ایران است؛ صادقانه عرض می‌کنم، هر کسی در میناب وارد شود، منقلب می‌شود. باورم این است که خون فرزندان معصوم و مظلوم ما، نقطه عطفی در انگیزش اجتماعی برای مقاومت در برابر دشمنان بود. ما میناب را داریم، دشمنان ملت تا امروز در باتلاق گیر کردند و نمی‌توانند از این جنایت عبور کنند.

ما میناب را جنایت جهانی سوم می‌نامیم و در پرونده‌های بین‌المللی که تشکیل دادیم، بعد از هیروشیما و ویتنام، جنایت سوم را میناب نامیدیم. الان حقوقدانان ما در حال فعالیت هستند برای ثبت این جنایت که وجدان جهانی بیدار شود. چیزی که در میناب اتفاق افتاد، در لامرد هم اتفاق افتاد. از همین بلندگو به شهدای لامرد؛ فرزندان این ملت، عرض تعظیم داریم. همین اتفاق در دنا افتاد. این نشان می‌دهد که دشمنان این ملت هیچ پایبند به هیچ اصول انسانی و اخلاقی نیستند. میناب، نقطه‌ای است برای محاکمه حاکمان بی‌خرد کاخ سفید.

ملت ما از خون فرزندان خود عبور نمی‌کند، اما یک نکته هم باید درباره هرمزگان بگویم. ما اگر در جنگ ۸ ساله از خوزستان صحبت می‌کردیم به عنوان نقطه مقاومت ما و از ایلام و کرمانشاه، امروز دروازه‌بان ایران، مردم هرمزگان و نیرو‌های مقاومت ما هستند. یک سال، دشمن را آن‌جا زمین‌گیر کرده‌اند و این قدرت جدیدی است که مقاومتی در برابر بزرگترین قدرت نظامی، اقتصادی، سیاسی، اطلاعاتی و رسانه‌ای شکل گرفت که امروز دنیا شاهد است که دشمنان ملت ما نتوانسته‌اند حتی به یک وجب از خاک ایران دسترسی داشته باشند. این پیام از این جهت مهم است که ما ریشه‌های این موفقیت را مقاومت بدانیم.

معتقدم دلیل این مقاومت، یک مردم ایران هستند، انگیزه‌ها، باور‌ها و آن باور به ایران به عنوان یک مغناطیسی که همه ایرانی‌ها را جمع می‌کند. عامل دوم که به اعتقاد من بسیار اهمیت دارد، شهدای مظلوم و معصوم هستند که خون‌ آنان به هدر نخواهد رفت و ملت و رزمندگان ما انتقام این خون‌ها را خواهند گرفت. در میناب، برای اینکه کار‌های پراکنده‌ای که همه دستگاه‌ها شروع کردند، ساماندهی شود، حدود ۲۳ دستگاه فعال است، همه با تصویب دولت و تأکید رئیس جمهور به همه دستگاه‌ها که هر چه در توان دارید، برای میناب به‌کار بگیرید.

۲۳ دستگاه کنار هم آمدند تا بتوانند توسعه میناب را در اولویت قرار دهند، برای اینکه بتوانند صدای میناب را جهانی کنند. ما تسهیلگر هستیم؛ صادقانه عرض کنم، ما کاره‌ای نیستیم، ما ستاد برای هماهنگی هستیم، همه کار می‌کنند. خیلی نکته جالبی است که این موضوع میناب، یک موضوع اداری و دولتی نیست. یک ملت نسبت به میناب، باورمند است و انگیزه دارد و به همین دلیل، برای اینکه از پراکنده‌کاری جلوگیری شود، این ستاد شکل گرفت.

یک برنامه جامع را استان هرمزگان و شخص استاندار که خیلی تلاش زیادی کردند همکاران ما در هرمزگان؛ دستگاه‌ها و همه مدیران، به‌خصوص شخص استاندار در صحنه هستند و یک برنامه جامعی را تدوین کردند که الان همراه من است تا تصویر شهدای میناب را در شأن مردم آن بسازند که تصویر زیبایی از میناب به جهان مخابره شود. در میناب هم خاطره‌های زیادی را از همه کسانی که در صحنه بودند، شنیدم، خیلی تلخ است، نمی‌خواهم بیان کنم، کام مردم را تلخ کنم، اما باور کنید که میناب امروز با میناب دیروز تفاوت می‌کند. باور کنید، هرمزگان امروز با هرمزگان دیروز تفاوت می‌کند.

یک انقلاب معرفتی در جامعه شکل گرفته است، ملت پشتیبان در کنار نیرو‌های مسلح ما که در خط مقدم ایستاده‌اند، مکمل هم هستند و خون شهدا، مقوم این پیروزی است. آموزش و پرورش، برنامه‌های بسیار خوبی را در آن‌جا شروع کرد، تا الان دو هزار میلیارد تومان در حال هزینه است. ساخت ۱۵ مدرسه و یک کار مهم دیگری که در حال شکل‌گیری است، درس میناب در کتاب‌های آموزش و پرورش ما، ان‌شاءالله دانش‌آموزان ما سال بعد خواهند خواند. این چه معنا دارد؟ فرزندان ملت بدانند که آمریکای جنایتکار، وقتی از درگیری و مقابله با نیرو‌های مقاومت عاجز شد، فرزندان معصوم و مظلوم را هدف قرار داد. این به‌طور کامل ثابت شده که عامدانه و آگاهانه بوده است.

شما دیدید در استیضاح وزیر دفاع آمریکا، یکی از سناتور‌ها به‌طور رسمی، جنایت میناب را به عنوان اتهام وزیر دفاع آمریکا برای استیضاح مطرح کرد. این دیگر مسئله روشن و بدیهی است؛ در کنار آن، ما لامرد را داریم، فرزندان معصوم در حال ورزش بودند، چه گناهی کردند که باید این‌گونه مورد تهاجم قرار بگیرند. دولت تصویب کرد که موضوع لامرد و میناب به عنوان یکی از برنامه‌های کلان پیگیری شود، وزارت راه و شهرسازی، برنامه‌های خیلی کلان دارد. وزارت بهداشت و درمان، بیمارستان‌هایی را که ۹۴ تا ۹۵ درصد پیشرفت دارد، در آینده نزدیک افتتاح می‌کند.

سؤال: همه ۲۳ دستگاه و وزارتخانه‌هایی که اشاره کردید؟

صالحی امیری: همه دستگاه‌ها. ما در حال ایجاد موزه ملی میناب در کاخ‌موزه سعدآباد هستیم. ان‌شاءالله سعی می‌کنیم تا پایان سال، آن را هم افتتاح کنیم.

سؤال: در خود میناب چه کردید؟

صالحی امیری: در خود میناب هم چند طرح را تعریف کردیم. نکته کلیدی اینجا است که مجموعه ۲۳ دستگاه بدون استثنا، هر کدام طرحی تعریف کردند، اینجا باید تشکر کنم؛ ما محدودیت منابع در دولت داریم. خیرین به کمک آمدند، مسئولیت قبول کردند، بانک‌ها، نهاد‌های اقتصادی و تولیدی به کمک آمدند؛ یعنی ما وقتی سراغ هر کسی برای کمک به میناب می‌رویم، پاسخ مثبت می‌شنویم. این نشان می‌دهد که وجدان ایرانیان نسبت به میناب حساس، تحریک و بیدار شده است و با توسعه میناب می‌خواهند خانواده‌های آن را تا حدی راضی کنند.

همه خانواده‌های شهدا را می‌دانم که چه سختی‌هایی تحمل می‌کنند. هم مشکل فشار روانی و روحی به خانواده‌ها است که تمهیدهایی را وزارت بهداشت و درمان برای روان‌شناسی و کارهای لازم برای حمایت روحی از خانواده‌ها در پیش گرفته است. اگر بخواهم هر ۲۳ دستگاه را بگویم، خیلی طولانی می‌شود، اما مردم مردم هرمزگان و میناب بدانند که دولت و ملت، آنان را فراموش نخواهند کرد.

سؤال: مدرسه شجره طیبه میناب به عنوان یک اثر جنگی ثبت شد؟

صالحی امیری: بله، ما هفته اول ثبت کردیم، بر اساس توافقی که داشتیم. خوشبختانه با ستاد ثبت آثار دفاع مقدس که فعال هستند، قرار شد که اینجا تبدیل به موزه زنده شود؛ یعنی یک محفظه شیشه‌ای روی این قرار بگیرد، این بنا برای همیشه ماندگار باشد تا گردشگران جهان و داخلی وقتی به جنوب می‌روند، ببینند چه جنایتی در آن‌جا روی داده است. یک نکته را تأکید کنم و از این بحث عبور کنیم؛ ما یک طرح جدید را با عنوان «گردشگری جنوب» نهایی می‌کنیم. ما گردشگری شمال، گردشگری زیارتی و گردشگری کویر داریم، الان یک طرح جدید تعریف کردیم با عنوان «گردشگری جنوب».

مردم دنیا می‌خواهند بدانند هرمز، میناب و این خط جنوبی که می‌گویند خط مقاومت است، کجا است؟ ما برنامه‌ای را تعریف کردیم که بلافاصله پس از عبور از این وضع جنگی، بخشی از ظرفیت‌های گردشگری ورود به کشور را به جنوب هدایت کنیم و این یک تصویر جدیدی است که جهانیان از جنوب کشورمان خواهند یافت.

سؤال: گفتید پروژه، ما همیشه در فضای جنگی می‌رویم سراغ بحث‌های سخت، آسیب‌ها و مناطق آسیب‌دیده، در این فضای جنگی کشور که همچنان هم دشمن ما را تهدید می‌کند و الان اشاره کردید ما همچنان مردمی هستیم که حتی در روز‌های جنگ هم آمار گردشگری داشتیم؛ آماری داشتیم که گردشگران از نقطه‌ای به نقطه دیگر حتی در بحبوحه بمباران می‌رفتند. در وزارتخانه شما چه برنامه ریزی‌هایی برای تقویت بحث گردشگری دارید؟

صالحی امیری: باید به مردم گزارش شفاف و واقعی داده شود. شاید تعجب کنید در هفته گردشگری ریاست جمهوری همزمان ۲۵۶ پروژه را در ۳۱ استان به ارزش ۱۳۲ هزار میلیارد تومان، ۱۳۲ همت را افتتاح کردند. در هفته دولت ۱۴۸ پروژه را افتتاح کرده‌ایم، در دهه فجر بیش از ۱۰۰ پروژه گردشگری را افتتاح خواهیم کرد و الان هم ۳ هزار و ۱۷ پروژه زیرساخت گردشگری درحال احداث است با سرمایه هزار و ۳۰۰ همت. خطاب به سرمایه گذاران عرض می‌کنم، باور کنید در شرایط جنگ سرمایه گذاران از این جغرافیا و ایران عزیز خارج نشده‌اند و کار را تعطیل نکرده‌اند، سرمایه هایشان را روی زمین برای ساخت ایران به کار گرفته‌اند و این یک اتفاق مهمی است که ما کمتر به آن پرداخته‌ایم. معمولاً در جنگ سرمایه گذار فرار می‌کند، ولی در ایران این اتفاق نیفتاد، سرمایه گذاران با اعتقاد قوی خودشان به ایران عزیز ایستادند و درحال ساخت ایران هستند. در یک جلسه‌ای در همایش صنعت ساختمان شرکت کردند، اخیراً در یک سالنی در شمال کشور بیش از هزار نفر از سرمایه گذاران با همدیگر درحال گفت‌و‌گو برای توسعه ایران بودند. چه دلیلی دارد که سرمایه گذار سرمایه هایش را روی زمین هزینه کند، این نکته‌ای دارد، ایران ما همچنان قداست دارد، آنچنان ایران به ایران دلبسته و وابسته هستند، حاضر نیستند لحظه‌ای از ایران فاصله بگیرند و این نکته کلیدی است که ما باید به آن توجه کنیم. ایران متعلق به ایرانیان است و ایرانیان به دلیل دلبستگی با چنگ و دندان از سرزمین خودشان دفاع می‌کنند. در سرمایه گذاری که عرض می‌کنم همین الان هر استانی که هر هفته می‌روم چند پروژه را افتتاح می‌کنم. در اصفهان همین اخیراً چندین هتل ۵ ستاره درجه یک بسیار عالی افتتاح شد و در شیراز هم همچنین، در کرمان و گیلان و تبریز و خراسان رضوی و هر نقطه از ایران الان تبدیل شده است به یک کارگاه سازندگی برای زیرساخت‌های گردشگری، خود تهران هم اینگونه است؛ لذا به نظر می‌رسد ما باید این روایت سازندگی ایران را بیشتر به آن بپردازیم.

سؤال: سفر در برخی از موارد گران است و شاید در این شرایط حال حاضر کشور و اقتصاد خانواده‌ها نیاز باشد که از سوی شما و دولت حمایت‌هایی برای خانواده‌های ایرانی اینکه گردشگران داخلی شوند و سفر‌های بیشتری را انجام بدهند، صورت بگیرد. در این خصوص برنامه ریزی خاصی دارید؟

صالحی امیری: با برخی از بنگاه‌ها و بانک‌ها صحبت کرده‌ایم که یک سفرکارتی تعریف شده است که حمایت شود و خانواده‌ها بتوانند سفر کنند و به صورت اقساط آن را پرداخت کنند. برخی از مراکز الان این کار را انجام می‌دهند، بخصوص مراکز دولتی برای کارکنان شان، با بانک‌های معتبر صحبت کرده‌ایم، آنها هم برای این کار آمادگی دارند. یک کار دیگر اینکه من از جامعه هتلداران و مراکز اقامتی کشور، نکته اینکه ما همیشه از هتل‌ها صحبت می‌کنیم، ما ۲۳ هزار مراکز اقامتی و گردشگری در ایران داریم که هزار و ۵۰۰ الی ۶۰۰ هتل است، برخی از مراکز اقامتی است و بوم گردی داریم. هزینه‌های آنها متفاوت است، بوم گردی‌ها که امروز بیش از ۳ هزارتا فعال هستند، هزینه شان نسبت به هتل اصلاً قابل مقایسه نیست. یعنی در هر طبقه اجتماعی فضایی برای اقامت گردشگران داخلی و خارجی وجود دارد. نکته کلیدی اینکه جامعه گردشگری و اقامتی ما این ۲۳ هزار مرکز، خصوصاً جامعه هتلداران تخفیف‌های جدی را اعمال می‌کنند. ما بین ۱۰ تا ۵۰ درصد تخفیف را از جامعه هتل‌داران داریم برای این که فشار کمتری به خانواده‌ها بیاید و این کار شایسته‌ای است که باز این یک رویکرد انسانی در جنگ است، حداقل ۱۰ تا ۵۰ درصد تخفیف را الان اعمال می‌کنند؛ این رویه‌ای است؛ یعنی یک کمک جدی از جانب جامعه بزرگ اقامتی، هتل‌دارها، دهکده‌های گردشگری، بوتیک‌هتل‌ها و بقیه این اتفاق را انجام می‌دهند. راجع به گردشگر خارجی هم ان‌شاءالله در روز آتی توریست‌کارت را با همت بانک مرکزی و بانک‌های عامل و وزارت اقتصاد و دارایی، خیلی طولانی شد، ما زیاد وقت گذاشتیم تا همه موانع آن برطرف شود، خوشبختانه آماده شده، روز‌های آتی آن را افتتاح می‌کنیم. این نکته از این جهت مهم است؛ شما یک گردشگر خارجی که وارد کشور می‌شود چه هوایی، چه زمینی، چه دریایی، این بتواند اولین نقطه‌ای که توقف می‌کند و مهر به پاسپورتش می‌خورد، مراجعه کند هزار دلار بدهد، معادل بازار غیررسمی ایران ریال بردارد در کارتی که به او داده شود، با یک کارمزد حداقلی که از آن کم می‌شود، حرکت کند برای حمل و نقل، رستوران، هتل، سوغات و هر کاری که می‌خواهد انجام دهد، برگردد همان‌جا و همان گیشه برگرداند، معادل دلاری آن که قبلاً پرداخت کرده، به همان میزان برگردد که از حمل اسکناس‌های نقد توسط گردشگر خودداری شود که خسارت‌ها و هزینه‌های زیادی به همراه دارد. خوشبختانه این معضل هم حل شد، امروز هر گردشگر خارجی می‌تواند به محض ورود یک کارتی را دریافت کند، ارز به میزانی که می‌خواهد تبدیل کند، آن گیشه و شعبه به او بدهد، بعد معادل آن، ریال بگیرد.

سؤال: دشمن ما در جنگ، خط قرمز رسانه را رد کرد، به آن حمله کرد، خط قرمز بیمارستان، درمانگاه و مرکز درمان بیماران سرطانی را رد کرد و به آن حمله کرد، آثار و بنا‌های تاریخی ما را هم مورد هدف قرار داد، ستاد بازسازی این بنا‌های تاریخی به کجا رسیده؟ چند بنای تاریخی مورد مرمت قرار گرفته و بحث‌های دیگر به کجا رسیده است؟

صالحی امیری: اولاً ملت ایران شخص ریاست جمهور، معاون اول و دولت نسبت به آثار میراث تمدنی ایران حساس هستند، مثل ملت ما، اینها شناسنامه و تبار ایران و هویت ما هستند، بنابراین یک بنا و سازه نیست که بخواهیم از یک ساختمان صحبت کنیم، این بنا؛ شناسنامه، تبار و تاریخ یک ملت است و ما موظفیم آنها را صیانت و مرمت کنیم و به نسل‌های بعدی تحویل بدهیم. ما سرزمین تمدن بزرگ جهان هستیم، ما جزو ۱۰ تمدن اول جهان، جزو سازمان تمدن‌های بزرگ جهانی هستیم؛ این نکته مهمی است. دولت علیرغم همه سختی‌ها و شرایط، امروز ستاد بازسازی خسارت‌های جنگی به ریاست معاون اول تشکیل شد و خوشبختانه تصویب کردند که ما مرمت و بازسازی ۱۴۹ بنای آسیب دیده را آغاز کنیم که این یک خبر مثبتی برای ما بود. ما در مجموع در سال گذشته ارزیابی ما حدود هفت و نیم بود، الان عدد خیلی بالاتر شده، دولت رسماً امروز هشت و هشت دهم همت را پذیرفته و یک همت را تصویب کرد که ما کار را آغاز کنیم. این نکته مهمی است، ان‌شاءالله تلاش می‌کنیم ظرف یک سال کل بنا‌هایی که خسارت دیده را مرمت کنیم. تهران؛ ۶۳ بنا، اصفهان؛ ۳۳ بنا، سنندج کردستان؛ ۱۲ بنا خسارت دیدند. ۲۱ استان؛ ۱۴۹ بنای ما خسارت دید. یک پیام دارد که کمتر به آن پرداختیم؛ از رسانه ملی می‌خواهم بیشتر به آن بپردازد. دشمنان ملت برای کینه‌توزی خودشان حتی از سازه‌های تاریخی ملت هم عبور نکردند، دلیل آن این است که وقتی شما برمی‌گردید می‌بینید که چنار‌های سعدآباد ما صد سال عمر دارد، بیشتر از عمر نظام حکمرانی آمریکا و چند برابر بیشتر از عمر تلاویو و حاکمان کودک‌کش اسرائیل و به همین دلیل مصممیم با سرعت این بنا‌ها را مرمت کنیم و موزه‌ها را باز کنیم، امروز ما حجم سنگینی از اشیای ذی‌قیمت را به خاطر جنگ به مخازن امن بردیم، حتماً اینها را برمی‌گردانیم و بعد در رؤیت ملت ایران قرار می‌دهیم.