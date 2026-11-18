به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی ، فرمانده انتظامی شهرستان سملقان از شناسایی و دستگیری قاتل ۲۷ ساله یک زن اهل شهرستان کلاله خبر داد که جسد مقتول را پس از ارتکاب قتل به یکی از روستا‌های حوزه استحفاظی پاسگاه گرماب منتقل و داخل چاهی در کنار یک مسجد رها کرده بود.

سرهنگ "عیسی خدایی" گفت: در پی اعلام فقدانی یک زن از سوی خانواده وی، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان سملقان قرار گرفت و مأموران با انجام اقدامات تخصصی و تحقیقات پلیسی موفق شدند در کمتر از ۴۸ ساعت هویت قاتل را شناسایی و وی را دستگیر کنند.

وی با اشاره به اینکه بررسی‌ها نشان داد متهم پس از ارتکاب قتل در شهرستان کلاله، جسد مقتول را به یکی از روستا‌های حوزه پاسگاه گرماب شهرستان سملقان منتقل و داخل چاهی در مجاورت یک مسجد رها کرده است، افزود: متهم که به‌عنوان دعا‌نویس فعالیت داشته، از این طریق با مقتول آشنا شده بود.

سرهنگ خدایی اضافه کرد: متهم پس از دستگیری برای ادامه رسیدگی به پرونده به مقامات قضایی شهرستان کلاله تحویل داده شد.