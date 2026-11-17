به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مقدمه تحلیلی خبر ۲۱ در دوشنبه ۲۵ آبان به این شرح است:

با مقدمه تحلیلی خبر ۲۱ در شب ۲۶۲ از جنگ تحمیلی سوم، همراه شما هستیم. کسانی که نمی‌توانند گذشته را به یاد بیاورند، محکوم به تکرار آن هستند؛ جمله‌ای که در ۸ و نیم ماه اخیر، بار‌ها از زبان مقام‌های سیاسی و نظامی کشورمان به آمریکایی‌ها گوشزد شده است. آخرین آن از زبان آقای عراقچی، وزیر امور خارجه، خطاب به وزیر جنگ آمریکا بود. آمریکایی‌هایی که در جنگ با ایران به هدف‌های خود نرسیدند، خیلی دوست دارند تا جنگ امروز ضد ایران را به موضوع‌های تاریخی گره بزنند، بلکه افکار عمومی خود را راضی کنند.

این بار، پیت هگست، این کار را کرده و گفته است با مردانی که شمشیر در دست دارند، از قانون سخن نگویید؛ این جمله تاریخی، البته مربوط به پمپئوس، سردار رومی است و از بد حادثه، مقام‌های فعلی آمریکا حتی در ارجاع به تاریخ هم بی‌استعدادند و محتوا‌ها را پس و پیش می‌گویند. گرگوری برو، تحلیلگر آمریکایی، معتقد است که هگست از یکی از مشهورترین شکست‌خوردگان تاریخ نقل قول می‌کند؛ کسی که در برابر حریف خود شکست خورد و به قتل رسید.

روایت امروزی این نقل تاریخی را می‌توان از گزارش تازه سی‌بی‌اس برداشت کرد که حتی اگر بپذیریم شمشیری در دست آمریکایی‌ها هست، این شمشیر کند است. سی‌بی‌اس در یک گزارش تحقیقی جدید، تجربه‌ شاهدان عینی حمله‌های ایران به پایگاه بوهرینگ کویت را روایت می‌کند. نبود تجهیزات ضد پهپادی و ناتوانی در کمک‌رسانی و پایگاهی که در چند دقیقه با خاک یکسان می‌شود. وال‌استریت‌ژورنال هم بر خلاف نظر هگست تأکید می‌کند که شمشیر بران و آخته، این روز‌ها در دست ایران است.

جامعه اطلاعاتی آمریکا برآورد کرده است که ایران هزار و ۵۰۰ تا دو هزار و ۵۰۰ موشک در اختیار دارد، اما ورای این گزارش، با توجه به صحبت‌ فرماندهان نظامی و شهر‌های موشکی‌ ما، به نظر می‌رسد که خیلی بیشتر از این‌ها داریم و اگر لازم شود، هدف‌های آمریکایی و متحدان آن را زیر ضرب می‌بریم؛ آن هم با موشک‌های قوی‌تر و بلندپروازتر. بله، شمشیر ایران هر روز که از جنگ می‌گذرد، تیزتر می‌شود؛ چه از نوع موشکی و پهپادی، چه از نوع سلاح‌های مخصوص جنگ الکترونیک که این روز‌ها در کنار موشک‌های پدافندی که پهپاد‌های آمریکایی را روی هوا می‌زنند، به وقت خود، پرنده‌های جاسوسی دشمن را سالم روی زمین می‌نشانند؛ با همین روش، نیروی دریایی سپاه، هشتمین پهپاد آمریکایی از نوع MQM-۱۷۰ را هم سالم به غنیمت گرفت.

همه این رویداد‌های میدانی موجب شده است که تیموتی اسنایدر، تحلیلگر آمریکایی، ادبیات تازه‌ای را به فهرست واژگان جنگ با ایران اضافه کند؛ خودکشی یک ابرقدرت. استاد دانشگاه ییل می‌گوید: آمریکا با حمله به ایران، مرتکب خودکشی شد. به عقیده اسنایدر، آمریکا در چند روز به شکل تحقیرآمیزی در جنگ با یک قدرت میانی شکست خورد و همچنان نتوانسته است از مهلکه خارج شود؛ مهلکه‌ای که از تنگه هرمز آغاز شد، اما محدود به آن نماند و به تنگه باب‌المندب رسید؛ جایی که این روز‌ها مجاهدان یمنی، یک پیروزی راهبردی دیگر به دست آوردند، شر مزدوران سعودی ـ آمریکایی را از این تنگه هم دور کردند و کلی غنیمت گرفتند تا سخنان رهبر شهید ما که می‌گفتند این سلاح‌ها و تجهیزات، روزی به دست مجاهدان اسلام می‌افتد، در فضای رسانه‌ای باز‌نشر شود؛ رهبر شهیدی که مردم ایران، امروز به یاد ایشان، یک نهضت نهال‌کاری را آغاز کردند تا هم یاد امام شهیدان و شهدای دفاع مقدس سوم را زنده بدارند و هم مقاومت و ایستادگی ایرانیان را برای نسل‌های بعدی در تاریخ ثبت کنند؛ ملتی که حضور خستگی‌ناپذیر آنان، پشتوانه و دلگرمی برای رزمندگان همه جبهه‌ها شده است؛ در عرصه‌های دیپلماسی (سیاسی)، نظامی و اقتصادی.

نویسنده: محمد حسن نیک‌بین