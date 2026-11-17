فرمانده انتظامی شهرستان جاجرم از دستگیری سارقی خبر داد که به ۴ فقره سرقت از مساجد و محتویات خودرو در شهر جاجرم اعتراف کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی، سرهنگ "علی طاهری" گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت در سطح شهر جاجرم و دریافت گزارش‌هایی مبنی بر نقش داشتن یک سارق اهل شهرستان گرمه در این سرقت‌ها، موضوع در دستور کار مأموران پلیس آگاهی و کلانتری ۱۱ رسالت قرار گرفت.

وی با بیان اینکه مأموران با گشت‌زنی مستمر و اقدامات پلیسی، سرانجام متهم را شناسایی و دستگیر کردند که وی در تحقیقات به ۴ فقره سرقت از مساجد و محتویات خودرو اعتراف کرد، افزود: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.