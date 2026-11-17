وی افزود: چهارمین همایش نماز سپاه حضرت جوادالائمه (ع) همزمان با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) در سالن اجتماعات کنگره سه هزار شهید خراسان شمالی برگزار شد.

معاون روابط عمومی سپاه خراسان شمالی افزود: در این همایش از خادمان نماز، مؤذنان، مکبران، امامان جماعت، فرماندهان و مسئولانی که در طول سال برای ترویج و اقامه این فریضه الهی فعالیت داشته‌اند، تجلیل شد.

علی‌آبادی با اشاره به اهداف برگزاری این همایش گفت:تکریم فعالان عرصه نماز و قدردانی از تلاش‌های مخلصانه افرادی که در حوزه اذان‌گویی، مکبری و امامت جماعت فعالیت می‌کنند، از اهداف اصلی این برنامه است.

وی ترویج فرهنگ نماز و افزایش انگیزه کارکنان برای توجه بیشتر به این فریضه را از دیگر اهداف این همایش دانست و تصریح کرد: نماز ستون دین و از عوامل مهم تقویت روحیه معنوی و انقلابی است و توجه به این فریضه الهی می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای معنویت در مجموعه سپاه باشد.

معاون روابط عمومی سپاه حضرت جوادالائمه (ع) خراسان شمالی با اشاره به تقارن این مراسم با ایام شهادت حضرت زهرا (س) خاطرنشان کرد: سیره اهل‌بیت (ع) به‌ویژه حضرت فاطمه زهرا (س) سرشار از توجه به نماز و معنویت است و باید از سبک زندگی و سیره آن حضرت در ترویج فرهنگ اقامه نماز الگو بگیریم.

علی‌آبادی با تشریح اقدامات سپاه استان در حوزه ترویج نماز گفت: برگزاری منظم نماز جماعت در یگان‌ها، برگزاری دوره‌های آموزشی برای امامان جماعت، توجه به کیفیت اذان و مکبری و فراهم‌سازی فضای مناسب برای اقامه نماز از جمله برنامه‌های اجراشده در این مجموعه است.