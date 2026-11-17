\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u062e\u0631\u0627\u0633\u0627\u0646 \u0634\u0645\u0627\u0644\u06cc\u060c\u00a0 \u062e\u0627\u0646\u0645 \u062d\u06cc\u0627\u062a\u06cc\u060c \u0645\u0628\u062f\u0639 \u062d\u0648\u0632\u0647 \u062a\u062c\u0647\u06cc\u0632\u0627\u062a \u067e\u0632\u0634\u06a9\u06cc \u062f\u0631 \u062e\u0631\u0627\u0633\u0627\u0646 \u0634\u0645\u0627\u0644\u06cc \u060c \u0645\u0648\u0641\u0642 \u0628\u0647 \u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u0648 \u062b\u0628\u062a \u062f\u0648 \u0646\u0648\u0639 \u062f\u0631\u067e\u0648\u0634 \u0645\u062d\u0627\u0641\u0638 \u0628\u0647\u062f\u0627\u0634\u062a\u06cc \u0648 \u0636\u062f \u062e\u0648\u0646\u0631\u06cc\u0632\u06cc \u0622\u0646\u0698\u06cc\u0648\u06a9\u062a \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\u00a0\n\u0627\u06cc\u0646 \u062f\u0648 \u0645\u062d\u0635\u0648\u0644 \u0627\u0631\u0627\u0626\u0647 \u0634\u062f\u0647 \u060c \u06af\u0648\u0627\u0647\u06cc \u062b\u0628\u062a \u0627\u062e\u062a\u0631\u0627\u0639 \u0646\u06cc\u0632 \u062f\u0631\u06cc\u0627\u0641\u062a \u06a9\u0631\u062f\u0647\u200c \u0627\u0633\u062a.\n\n \n\n\u00a0