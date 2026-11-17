نمایشگاه روستاآباد بجنورد در ۱۵۰ غرفه با مشارکت نهادهای حمایتی راه اندازی شده و تا یکم آذر، پذیرای علاقه مندان است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی ، نمایشگاه روستاآباد با هدف عرضه مستقیم محصولات محلی و حمایت از اقتصاد روستایی در بجنورد افتتاح شد.

نمایشگاه روستاآباد به عنوان یکی از مهم‌ترین رویداد‌های اقتصادی و فرهنگی استان با تمرکز بر عرضه مستقیم محصولات محلی، صنایع‌دستی و دستاورد‌های روستاییان و عشایر با مشارکت نهاد‌های حمایتی از جمله بنیاد برکت، کمیته امداد امام خمینی (ره) و بسیج سازندگی در حال برگزاری است.

محصولات غذایی،صنایع دستی همچون پارچه بافی،فرش،گلیم،گیاهان داروئی و لبنیات محلی در ۱۵۰ غرفه این نمایشگاه عرضه می شود.

مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام (ره) خراسان شمالی با اشاره به نقش کلیدی اقتصاد روستا در توسعه پایدارگفت:مبلغ ۲۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان برای اشتغال خرد خانگی و مبلغ یک تا ۵ میلیارد تومان به مشاغل و کارگاه های بزرگ تسهیلات ارائه می شود.

شکیبایی افزود:در سال جاری هزار و هشتصد طرح با تسهیلات ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به افراد جویای کار برای حمایت قرار خواهیم داد.

وی گفت:حمایت از توسعه زنجیره‌های ارزش، پایداری مشاغل خانگی و کمک به مهاجرت معکوس ازجمله اهداف برگزاری این نمایشگاه است.