به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی ، استاندار خراسان شمالی با بیان اینکه ممانعت از خام فروشی پیش نیاز رسیدن استان به توسعه کشور است گفت: زنجیره ارزش افزوده کالاهای تولیدی استان باید پیش از خروج از استان کامل شود.

ملافیلابی عضو هیئت علمی موسسه پژوهش علوم و صنایع قضایی هم با اشاره به تغییر اقلیم به راهکار علمی برای مقابله با خشکی و حفظ زعفران پرداخت .

آذری نماینده مردم قوچان و فاروج در مجلس هم بر معرفی شهرستان به عنوان قطب تولید زعفران تاکید کرد.

اردیخانی رئیس صندوق توسعه صادرات زعفران ایران هم از چالش های صادرات این محصول گفت.

در حاشیه این جشنواره نمایشگاه زنجیره ارزش زعفران با ۲۰ غرفه دایر و در پایان از تمبر یادبود زعفران رونمایی شد.