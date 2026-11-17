به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای مسعود پزشکیان در حکمی، محمد رضا تابش را به‌ عنوان مشاور رئیس جمهور در امور محیط‌ زیست، منصوب کرد.

تابش در دوره‌های ششم تا دهم مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده مردم اردکان، حضور داشته و همچنین، رئیس گروه محیط‌ زیست مجلس بوده است.

متن حکم رئیس جمهور به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای محمد رضا تابش؛

نظر به مراتب تعهد، شایستگی و سوابق ارزشمند جناب‌ عالی، به موجب این حکم به عنوان مشاور رئیس جمهور در امور محیط‌ زیست منصوب می‌شوید.

انتظار دارد با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب قانون اساسی، اهداف سند چشم‌انداز، منویات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) و برنامه هفتم پیشرفت با رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت وفاق ملی، ضمن بهره‌مندی از ظرفیت صاحب‌نظران و با ارائه نظرهای مشورتی راهگشا در جهت حل مسائل زیست‌محیطی کشور و تحقق اهداف دولت در این حوزه، مجدانه کوشا باشید.

توفیق‌های روزافزون آن جناب را در انجام شایسته وظایف محوله از درگاه خداوند سبحان خواستارم.

مسعود پزشکیان

رئیس‌جمهوری اسلامی ایران