به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید علی مدنی‌زاده در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفت: با تشکیل کارگروه‌های تخصصی، میزان مطالبه‌های هر یک از واردکنندگان مشخص خواهد شد.

او اضافه کرد: دولت برای پرداخت این مطالبه‌ها مصمم است و از روش‌های متنوعی از جمله تهاتر، بهره خواهد برد.

‌مدنی‌زاده، همچنین با توجه به چالش‌های مربوط به رفع تعهد ارزی تأکید کرد: مجموعه قانو‌ن‌های عرصه تجارت خارجی و موضوع‌های ارزی در حال بازنگری است.

وزیر اقتصاد اظهار داشت: برخی آیین‌نامه‌ها اصلاح شده است و برای تغییر در قانون‌های اصلی، لایحه‌ای به مجلس ارائه خواهیم داد؛ چون برخی سیاست‌گذاری‌های فعلی، مانعی برای فعالیت فعالان بخش خصوصی ایجاد کرده است.

‌وزیر جهاد کشاورزی نیز در این نشست از وضع خوب ذخیره کالا‌های اساسی و تولید محصول‌های کشاورزی خبر داد.

غلامرضا نوری، همچنین گفت: تدبیرهای ویژه‌ای برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان عرصه کشاورزی در نظر گرفته شده است.

صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران هم با توجه به مشکل تعدد بخشنامه‌ها و دشواری در انجام تعهدهای ارزی، خواستار حمایت بانک مرکزی و اعطای مهلت برای پرداخت بدهی‌ها شد.