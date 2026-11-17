فرماندار ماکو با تأکید بر خواستار بهره‌گیری از ظرفیت بسیجیان، نخبگان و اقشار مختلف جامعه در مدیریت محله‌محور، نظارت بر بازار، فرهنگ‌سازی مصرف انرژی و توسعه خدمات عمومی شد.

نقش‌آفرینی مردم و بهره‌گیری از ظرفیت بسیج، ضرورتی برای حل مسائل جامعه است

نقش‌آفرینی مردم و بهره‌گیری از ظرفیت بسیج، ضرورتی برای حل مسائل جامعه است

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، شهلا تاجفر، در جلسه هماهنگی برنامه‌های بزرگداشت چهل‌وهفتمین سالروز تشکیل بسیج مستضعفین، با بیان اینکه هفته بسیج نباید صرفاً به برگزاری برنامه‌های مناسبتی و تکراری محدود شود، اظهار کرد: این مناسبت فرصتی برای نمایش ظرفیت‌های مردمی بسیج در خدمت‌رسانی و حل مسائل جامعه است و امسال باید نمود متفاوت و اثرگذارتری داشته باشد.

وی تجلیل از خانواده‌های معظم شهدا و فرماندهان پایگاه‌های مقاومت بسیج ادارات را ضروری دانست و افزود: این اقدام کمترین ادای احترام به ایثارگری‌ها و مجاهدت‌های این عزیزان است.

تاجفر با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری بر محوریت مردم در اداره امور کشور تصریح کرد: مسیر امروز کشور نیازمند استفاده از ظرفیت نخبگان و اقشار مختلف جامعه در تصمیم‌سازی و حل مسائل است.

وی با اشاره به برگزاری ۱۶ نشست مدیریت محله‌محور از ابتدای سال در شهرستان گفت: ظرفیت بسیجیان در شناسایی مسائل محلات و هدایت مشارکت‌های مردمی به‌خوبی نمایان شده است. همچنین حضور ناظرین افتخاری بسیج در پایش بازار و نانوایی‌ها و اعلام آمادگی بانوان برای مشارکت در این عرصه، از ظرفیت‌های ارزشمند نظارت مردمی است.

فرماندار ماکو، فرهنگ‌سازی در زمینه صرفه‌جویی و اصلاح الگوی مصرف انرژی را از دیگر عرصه‌های مسئولیت بسیجیان بعنوان سفیران انرژی برشمرد.

وی همچنین از اهدای یک دستگاه آمبولانس به ارزش ۲۴ میلیارد تومان توسط خیر نیک‌اندیش به پایگاه اورژانس بازرگان خبر داد و آن را نمونه‌ای از مشارکت مؤثر خیرین در تقویت خدمات عمومی دانست.

تاجفر با اشاره به موقعیت راهبردی شهرستان اظهار کرد: ماکو پیشانی نظام است و با توجه به اهمیت این موقعیت، مسئولیت ما در این شهرستان فراتر از یک شهرستان مرزی است؛ از این‌رو، انسجام، هوشیاری، هم‌افزایی و بهره‌گیری از ظرفیت مردم برای صیانت از امنیت و پیشرفت منطقه ضرورتی انکارناپذیر است.

اجرای ۱۲۳ عنوان برنامه طی هفته بسیج در ماکو

جانشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شهرستان ماکو از اجرای ۱۲۳ عنوان برنامه به مناسبت چهل‌وهفتمین سالروز تشکیل بسیج مستضعفین خبر داد و گفت: بیش از ۲۰ برنامه شاخص نیز در سطح شهرستان با حضور اقشار مختلف بسیج و مسئولان برگزار خواهد شد.

سرهنگ سیدعسگر محمودی در این جلسه اظهار کرد: برنامه‌های امسال با شعار محوری «بسیج، جان‌فدای ایران، امید مستضعفان» در شهرستان برگزار می‌شود.

وی با تشریح بخشی از برنامه‌های هفته بسیج بیان کرد: آغاز برنامه‌ها با تجدید عهد با شهدا و غبارروبی و عطرافشانی مزار مطهر شهدا همراه خواهد بود و سرکشی از خانواده‌های معظم شهدا و تجلیل از بسیجیان پیشکسوت به‌عنوان الگوهای برتر نیز در دستور کار قرار دارد.

جانشین سپاه شهرستان ماکو ادامه داد: افتتاح قنات روستای کهریز با همت بسیج سازندگی، افتتاح مجتمع ستاد سپاه شهرستان ماکو و ساختمان جدید بسیج خواهران، اعزام گروه‌های جهادی به مناطق کم‌برخوردار و اعزام اکیپ‌های درمانی بسیج جامعه پزشکی به مناطق محروم از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده است.

وی همچنین از برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی، اجتماعی و خدماتی در تمامی رده‌های بسیج خبر داد و گفت: تجمع بزرگ پنج‌هزار نفری بسیجیان شهرستان ماکو با عنوان «شکوه اقتدار» از برنامه‌های محوری این مناسبت خواهد بود.