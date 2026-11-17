برنامه تلویزیونی «ثریا» با حضور عوامل تولید در خراسان شمالی، به‌صورت زنده از شبکه یک سیما روی آنتن رفت و ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و فعالیت‌های جهادی و اجرایی استان را در حوزه‌های مختلف به مخاطبان سراسر کشور معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی ، در این برنامه تلویزیونی ، بخشی از ظرفیت‌های انسانی و اجتماعی خراسان شمالی با حضور فعالان جهادی، نیروهای اجرایی و افرادی که در مناطق محروم استان مشغول خدمت‌رسانی و فعالیت هستند، مورد بررسی قرار گرفت و اقدامات و تلاش‌های صورت‌گرفته در حوزه محرومیت‌زدایی، خدمت‌رسانی و توسعه مناطق کمتر برخوردار به تصویر کشیده شد.

همچنین ظرفیت‌های اقتصادی و تولیدی استان، به‌ویژه در حوزه کشاورزی و فعالیت‌های مرتبط با جهاد کشاورزی، صنعت و توانمندی‌های بخش تولید، از دیگر محورهای این برنامه بود.

حضور عوامل برنامه «ثریا» در خراسان شمالی و پخش زنده این برنامه از شبکه یک سیما، فرصتی ارزشمند برای انعکاس تلاش‌ها، معرفی ظرفیت‌های کمتر شناخته‌شده و نمایش توانمندی‌های استان در سطح ملی فراهم کرد.

این اقدام در چارچوب رویداد ملی «ایران‌جان؛ خراسان شمالی ایران» و با هدف معرفی ظرفیت‌ها، فرصت‌ها و داشته‌های استان از دریچه رسانه ملی انجام شد.