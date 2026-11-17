نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: دقایقی قبل، چهارمین نفتکش متخلف در ۲۴ ساعت گذشته در شرق تنگه هرمز با مین دریایی برخورد کرد، دچار آتش‌سوزی شد و به شدت آسیب دید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن اطلاعیه نیروی دریایی ارتش به این شرح است:

دقایقی قبل، یک نفتکش متخلف که با خاموش کردن سامانه‌های ناوبری در منطقه ممنوعه شرق تنگه هرمز تردد می‌کرد، بر اثر برخورد با مین دریایی دچار آتش‌سوزی شد و به شدت آسیب دید.

این نفتکش، چهارمین نفتکش آسیب دیده در ۲۴ ساعت گذشته در شرق تنگه هرمز است.

امنیت تنگه هرمز با لفاظی و دروغ‌پردازی تأمین نمی‌شود، بلکه عبور امن، نیازمند رعایت قانون‌های دریانوردی و هماهنگی با نیرو‌های مسلح ایران اسلامی است.