بیش از ۷۰ درصد گذرهای محله اسلام‌آباد کرج بهسازی شده و اجرای طرح‌های تکمیلی برای ساماندهی معابر، بازگشایی مسیرها و تسهیل دسترسی ساکنان همچنان در دستور کار مدیریت شهری قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، علیرضا رحیمی، رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر کرج، در برنامه «نگاه مردم» صدا و سیمای البرز با اشاره به مشکلات عمرانی این محله گفت: ساخت‌وساز در اسلام‌آباد از دهه ۱۳۵۰ آغاز شده و شیب زیاد زمین، ناپایداری خاک، وجود آب‌های زیرزمینی و باریکی معابر، ارائه خدمات شهری و اجرای طرح‌های عمرانی را با دشواری‌هایی همراه کرده است.

وی افزود: اسلام‌آباد در دوره ششم شورای اسلامی شهر کرج به‌عنوان یکی از محله‌های اولویت‌دار انتخاب شد و در همین راستا، بخش قابل توجهی از معابر آسفالت و ساماندهی شده است.

رحیمی با اشاره به اجرای طرح رینگ پیرامونی اسلام‌آباد اظهار کرد: مرحله نخست این طرح به بهره‌برداری رسیده و تکمیل مرحله دوم آن با اتصال به خیابان شریعتی، به تملک املاک باقی‌مانده در مسیر وابسته است.

رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر کرج ادامه داد: در طرح مصوب، تملک ۱۷ ملک در خیابان مازنی و هفت ملک در خیابان شریعتی پیش‌بینی شده است و تملک املاک در خیابان مجاهد نیز از دیگر برنامه‌های مدیریت شهری در این محدوده است.

وی با تأکید بر اهمیت بازگشایی معابر برای ارتقای خدمات‌رسانی گفت: تکمیل رینگ پیرامونی و اصلاح مسیرهای اصلی، تردد خودروهای امدادی و خدماتی را در بخش‌های مختلف محله آسان‌تر می‌کند.

رحیمی همچنین از پیگیری تعیین تکلیف اسناد مالکیت ساکنان خبر داد و افزود: با همکاری مسئولان قضایی، اجرایی و مدیریت شهری، زمینه اجرای مصوبه سال ۱۳۵۸ شورای انقلاب فراهم شده و اسناد تعدادی از املاک به نام شهرداری صادر شده است تا پس از احراز شرایط قانونی به افراد واجد شرایط واگذار شود.

وی در ادامه به توسعه زیرساخت‌های فاضلاب در اسلام‌آباد اشاره کرد و گفت: از سال ۱۴۰۱ بخش قابل توجهی از محدوده زیر تراز ۱۴۰۰ متر به شبکه فاضلاب شهری متصل شده و شهرداری برای رفع مشکلات باقی‌مانده، در زمینه هماهنگی و صدور مجوزهای حفاری همکاری می‌کند.