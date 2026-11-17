مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی با اشاره به توسعه، تجهیز و به‌روزرسانی سامانه‌های هوشمند راهداری و فعالیت ۴۳ سامانه دوربین نظارت تصویری در محور‌های مواصلاتی استان گفت: با هدف افزایش پوشش نظارتی، ۳۲ دستگاه دوربین قدیمی تعویض شده و راه‌اندازی ۴ سامانه جدید نیز در دستور کار قرار گرفته است.

فعالیت ۴۳ دوربین نظارتی، ۵۱ سامانه ثبت تخلف سرعت و ۱۲۹ دستگاه GPS در جاده های آذربایجان غربی

فعالیت ۴۳ دوربین نظارتی، ۵۱ سامانه ثبت تخلف سرعت و ۱۲۹ دستگاه GPS در جاده های آذربایجان غربی

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،ارسلان شکری افزود: در حوزه مدیریت ناوگان نیز ۱۲۹ دستگاه مجهز به سامانه GPS فعال است و خرید ۱۰۰ دستگاه جدید برای توسعه این بخش در حال انجام است تا نظارت و کنترل ناوگان سبک و سنگین راهداری با دقت بیشتری انجام شود.

وی با اشاره به فعالیت ۱۳۴ دستگاه سامانه ترددشماری در استان گفت: این سامانه‌ها برای ثبت، پایش و تحلیل حجم تردد وسایل نقلیه در محور‌های مواصلاتی مورد استفاده قرار می‌گیرند و اطلاعات آنها مبنای مهمی برای برنامه‌ریزی ترافیکی و راهداری است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی ادامه داد: در حوزه کنترل سرعت نیز ۵۱ سامانه ثبت تخلفات سرعت اجرا شده که ۴۷ سامانه دارای کد پلیس هستند و راه‌اندازی ۲۰ سامانه جدید نیز در مرحله تجهیز کارگاه قرار دارد.

وی کنترل اضافه‌بار را از دیگر محور‌های مهم فعالیت سامانه‌های هوشمند عنوان کرد و گفت: ۴ سامانه توزین در حال حرکت فعال است و ۲ سامانه نیز در حال ارتقا قرار دارد که با هدف کنترل وزن وسایل نقلیه سنگین، صیانت از زیرساخت راه‌ها و ارتقای ایمنی تردد انجام می‌شود.

شکری همچنین از فعالیت ۶ دستگاه تابلوی پیام متغیر برای اطلاع‌رسانی وضعیت راه‌ها و هشدار‌های ترافیکی و ایمنی به کاربران جاده‌ای خبر داد و افزود: در بخش ارتباطات بی‌سیم نیز ۱۷۸ دستگاه سامانه شبکه رادیویی فعال است که نوسازی تجهیزات انتقال آن از جمله رپیتر، منبع تغذیه و آنتن، نیازمند تخصیص اعتبار است.

وی یادآور شد: ۲ سامانه برداشت و ثبت پلاک و تصویر خودرو‌های ورودی و خروجی پایانه‌های مسافربری نیز فعال است که با هدف کنترل تردد، افزایش نظارت و ارتقای امنیت پایانه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.