مدیرکل امور مالیاتی استان آذربایجان‌غربی گفت: در هفت‌ماهه سال‌جاری، بیش از ۳۸ هزار میلیارد ریال از محل عوارض ارزش افزوده میان شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و جامعه عشایری استان توزیع شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۱۱ درصد افزایش داشته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،جعفر پورمختار اظهار کرد: از مجموع بیش از ۳۸ هزار میلیارد ریال عوارض ارزش افزوده توزیع‌شده در هفت‌ماهه نخست سال‌جاری، بیش از ۲۴ هزار و ۷۸۱ میلیارد ریال به حساب شهرداری‌های استان، بیش از ۱۱ هزار و ۹۶۱ میلیارد ریال به حساب روستا‌های دارای دهیاری، بیش از ۴۸۹ میلیارد ریال به حساب فرمانداری‌ها (روستا‌های فاقد دهیاری) و بیش از یک‌هزار و ۲۰۲ میلیارد ریال به حساب امور عشایری استان واریز شده است.

وی با اشاره به نقش عوارض مالیات بر ارزش افزوده در تامین منابع مالی مدیریت شهری و روستایی افزود: این منابع ظرفیت مهمی برای پشتیبانی از طرح‌های عمرانی، توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای خدمات عمومی در شهر‌ها و روستا‌های استان فراهم می‌کند.

مدیرکل امور مالیاتی استان آذربایجان‌غربی تصریح کرد: عوارض ارزش افزوده در هفت‌ماهه امسال میان ۲۰ شهرستان استان توزیع شده است تا سهم قانونی هر منطقه در مسیر توسعه و تامین خدمات عمومی هزینه شود. در این میان شهرستان ارومیه با دریافت بیش از ۱۲ هزار و ۳۲۷ میلیارد ریال، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است.

پورمختار همچنین از توزیع بیش از ۱۲۹ میلیارد ریال عوارض آلایندگی در هفت‌ماهه سال‌جاری خبر داد و گفت: این منابع نیز در چارچوب قوانین مربوطه میان شهرستان‌های استان توزیع شده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مالیات و عوارض پرداختی مودیان، علاوه بر تامین هزینه‌های عمومی کشور، ازطریق بازگشت سهم قانونی عوارض ارزش افزوده به توسعه زیرساخت‌های شهری و روستایی و بهبود خدمات عمومی در مناطق مختلف استان کمک می‌کند.