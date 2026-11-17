مدیر اداره تعاون روستایی سردشت از خرید توافقی ۲ هزار و ۱۱۳ تن انگور سیاه باغداران سردشت و میرآباد در دو مرحله توسط مراکز تعاونی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،اسماعیل پیروتی اظهار کرد: خرید توافقی انگور سیاه صنعتی یا درجه سه در دو مرکز نلاس و میرآباد طی دو مرحله انجام شد.

وی افزود: در مرحله نخست یک‌هزار و ۳۲۷ تن انگور سیاه با قیمت هر کیلوگرم ۲۰۰ هزار ریال و در مرحله دوم ۷۸۶ تن از این محصول با نرخ هر کیلوگرم ۱۵۰ هزار ریال خریداری شد.

مدیر اداره تعاون روستایی سردشت با اشاره به اینکه خرید توافقی این محصول در دو بازه زمانی ۱۰ روزه و هشت روزه انجام گرفت، گفت: مطالبات باغداران بابت محصول تحویل‌شده قرار است طی سه ماه پرداخت شود.

پیروتی با یادآوری اینکه انگورهای خریداری‌شده به کارخانه‌های تولید آبمیوه تحویل داده می‌شود، تاکید کرد: اجرای این طرح با هدف حمایت از باغداران، تسهیل عرضه محصول و فراهم کردن زمینه انتقال انگور به صنایع تبدیلی و فرآوری صورت گرفته است.

وی همچنین با اشاره به خرید تضمینی گندم در این شهرستان اظهار کرد: در فصل برداشت امسال، سه‌هزار و ۴۵۷ تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان سردشت به صورت تضمینی خریداری شد.