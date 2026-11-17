از ۲۶ تا ۲۸ آبان، شهر ارومیه شاهد برگزاری بیست و سومین اجلاس بین‌المللی پیرغلامان حسینی خواهد بود؛ رویدادی که با حضور رئیس سازمان صداوسیمای کشور و میهمانانی از سراسر جهان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،بیست و سومین اجلاس بین‌المللی پیرغلامان حسینی (رسانه ملی)، از تاریخ ۲۶ تا ۲۸ آبان به مدت سه روز در شهر ارومیه برگزار می‌شود.

این اجلاس با برنامه‌های متنوع مذهبی، فرهنگی و اجتماعی، میزبان شخصیت‌های برجسته و میهمانان بین‌المللی خواهد بود.

ناصر حجازی‌فر، دبیر بیست و سومین اجلاس بین‌المللی پیرغلامان حسینی، در نشست خبری با اعلام جزئیات این رویداد، اعلام کرد که آیین افتتاحیه این اجلاس ساعت ۱۸ روز سه‌شنبه، ۲۶ آبان در تالار وحدت ارومیه برگزار خواهد شد. وی با اشاره به تنوع برنامه‌های این اجلاس، از برگزاری نشست‌های ویژه بانوان، حضور در مزار شهدا و برگزاری آیین گلریزان برای زندانیان جرائم غیرعمد و آزادی آنان خبر داد.

همچنین برگزاری جلسات شعر آیینی و نشست صمیمی پیمان جبلی، رئیس سازمان صداوسیمای کشور با میهمانان بین‌المللی از دیگر بخش‌های مهم این رویداد است.

در ادامه، مدیرکل صداوسیمای آذربایجان غربی با تشریح برنامه‌های بخش اختتامیه، بر حفظ و نمایش میراث معنوی مردم ارومیه تأکید کرد. وی افزود: اجرای آیین زنجیرزنی سنتی ارومیه در مراسم اختتامیه، برگزاری تجمعات شبانه مردمی و حضور میهمانان در این مراسم، از بخش‌های اصلی برنامه‌های ما خواهد بود.

دبیر بیست و سومین اجلاس بین‌المللی پیرغلامان حسینی در خاتمه به برنامه‌های جانبی این اجلاسیه پرداخته و گفت: از دیگر برنامه‌های این اجلاس می‌توان به برگزاری کارگاه هیات پژوهی با حضور استاد فروغی، برگزاری روضه خانگی در منزل شهدا و مداحان شاخص استان در ارومیه و سایر شهر‌های آذربایجان غربی اشاره کرد که هدف از آن، تجلیل از پیشینه معنوی و مذهبی منطقه است.