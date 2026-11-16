استاندار آذربایجان‌غربی امروز در دیدار با محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آخرین وضعیت پروژه‌های بهداشتی و درمانی استان و نیازهای زیرساختی این حوزه را پیگیری کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی امروز در دیدار با محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آخرین وضعیت پروژه‌های بهداشتی و درمانی استان و نیازهای زیرساختی این حوزه را پیگیری کرد.

در این دیدار، تسریع در تکمیل بیمارستان‌های در دست احداث استان، ایجاد مراکز درمان‌بستر در شهرستان‌های تازه‌تأسیس باروق، میرآباد و چهاربرج و همچنین بخش‌هایی از جمله سیلوانا، انزل و نازلو مورد تأکید قرار گرفت.

همچنین تکمیل و تجهیز آزمایشگاه‌های مورد نیاز، تأمین اقلام اساسی و تقویت ناوگان آمبولانس استان از دیگر محورهای مطرح شده در این نشست بود.

وزیر بهداشت نیز ضمن قدردانی از عملکرد آذربایجان‌غربی در جریان جنگ تحمیلی اخیر و اقدامات انجام شده برای تأمین تجهیزات پزشکی، آمبولانس و اقلام مورد نیاز، بر حمایت از مطالبات مطرح شده تأکید کرد.

در پایان این دیدار، برای پیگیری و تکمیل مطالبات مطرح شده در حوزه بهداشت و درمان استان توافق شد.