به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، نشست رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی با علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش، امروز با محوریت بررسی وضعیت زیرساخت‌های آموزشی استان، جبران کمبود فضا‌های آموزشی، تسریع در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، توسعه مدارس قرآنی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی و مشارکت‌های مردمی برای ارتقای نظام تعلیم و تربیت برگزار شد.

استاندار آذربایجان‌غربی در این نشست با اشاره به وضعیت نامناسب سرانه‌های زیرساختی استان به‌ویژه در حوزه آموزش و پرورش، گفت: آذربایجان‌غربی برای رسیدن به شاخص‌های مطلوب و میانگین کشوری فضای آموزشی، به ساخت ۹۷۲ مدرسه نیاز دارد و جبران این عقب‌ماندگی باید با برنامه‌ریزی جدی و اقدام عملی دنبال شود.

رضا رحمانی با تأکید بر اینکه توسعه آموزش و پرورش از اولویت‌های مدیریت استان است، افزود: آمادگی داریم با استفاده از ظرفیت‌های استانداری، دستگاه‌های اجرایی، نیرو‌های مسلح و منابع حاصل از مولدسازی، در تأمین زیرساخت‌های آموزشی نقش‌آفرینی کنیم.

وزیر آموزش و پرورش نیز با قدردانی از حمایت‌ها و اقدامات استاندار آذربایجان‌غربی در حوزه تعلیم و تربیت، خاطرنشان کرد: دکتر رحمانی از چهره‌های توانمند، مورد اعتماد و اثرگذار در دولت‌های مختلف بوده و حضور و حمایت ایشان از آموزش و پرورش منشأ خیر و برکت است.

علیرضا کاظمی همچنین با استقبال از پیشنهاد توسعه مدارس و مراکز قرآنی، افزود: ضمن استفاده از ظرفیت خیرین و مولدسازی املاک آموزش و پرورش، این وزارتخانه آمادگی خود را برای تسهیل روند تکمیل پروژه‌های آموزشی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی آذربایجان‌غربی اعلام می‌کند.

در این نشست بر ضرورت هم‌افزایی مدیریت استان و وزارت آموزش و پرورش برای جبران کمبود فضا‌های آموزشی، تعیین تکلیف پروژه‌های نیمه‌تمام، فعال‌سازی ظرفیت املاک و منابع غیردولتی و تقویت زیرساخت‌های تربیتی تأکید شد.