مدیرکل جذب و سرمایه‌گذاری استانداری البرز از رشد بیش از دو برابری سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در استان خبر داد و گفت: حجم سرمایه‌گذاری خارجی مصوب البرز در هفت‌ماهه سال جاری به بیش از ۲۰ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار رسیده است؛ در حالی که این رقم در مجموع سال ۱۴۰۴ نزدیک به ۱۰ میلیون دلار بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، میرابراهیم صدیق در برنامه «نگاه مردم» صدا و سیمای البرز با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی استان و روند جذب سرمایه‌گذاران خارجی اظهار کرد: با وجود شرایط دشوار اقتصادی و بحران‌های منطقه‌ای، روند ورود سرمایه‌گذاران خارجی به البرز ادامه دارد و کشورهای مختلفی برای فعالیت اقتصادی در این استان اعلام آمادگی کرده‌اند.

وی ترکیه، آلمان، روسیه، امارات، عمان، عراق و قبرس را از جمله کشورهای سرمایه‌گذار در البرز برشمرد و افزود: افزایش حجم سرمایه‌گذاری خارجی نشان‌دهنده ظرفیت‌های اقتصادی استان و ضرورت فراهم کردن بستر مناسب برای حضور سرمایه‌گذاران است.

مدیرکل جذب و سرمایه‌گذاری استانداری البرز با تأکید بر ضرورت کاهش موانع اداری گفت: توسعه دولت الکترونیک، کوتاه شدن زمان صدور مجوزها و پاسخگویی به‌موقع دستگاه‌های اجرایی از مهم‌ترین عوامل مؤثر در بهبود فضای کسب‌وکار و جذب سرمایه‌گذاری است.

صدیق افزود: در گذشته سرمایه‌گذاران برای دریافت مجوز ناچار به مراجعه جداگانه به دستگاه‌های مختلف و پیگیری استعلام‌های متعدد بودند، اما اکنون بخش قابل توجهی از این فرایندها از طریق سامانه‌های الکترونیکی و به‌صورت یکپارچه انجام می‌شود.

وی تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند در مهلت تعیین‌شده به استعلام‌های سرمایه‌گذاران پاسخ دهند و این سازوکار با کاهش مراجعات حضوری و محدود کردن زمینه شکل‌گیری امضاهای طلایی، روند صدور مجوزها را تسهیل می‌کند.

مدیرکل جذب و سرمایه‌گذاری استانداری البرز همچنین با اشاره به برنامه‌های مدیریت استان برای رسیدگی به مشکلات فعالان اقتصادی گفت: با دستور استاندار، روزهای سه‌شنبه جلسات ویژه بررسی مسائل سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی در محل اتاق بازرگانی برگزار می‌شود تا مشکلات آنان با حضور مسئولان اقتصادی و مدیران دستگاه‌های اجرایی به‌صورت مستقیم بررسی و پیگیری شود.

صدیق احیای واحدهای صنعتی نیمه‌فعال و تعطیل را از دیگر اولویت‌های سرمایه‌گذاری در البرز دانست و اظهار کرد: پیش از ایجاد شهرک‌های صنعتی جدید باید از ظرفیت‌های موجود استفاده شود و واحدهایی که با ۴۰ تا ۶۰ درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند، با رفع موانع به چرخه تولید بازگردند.

وی با اشاره به محدودیت منابع و زیرساخت‌های استان در بخش‌هایی مانند آب و انرژی تأکید کرد: توسعه سرمایه‌گذاری در البرز باید بر اساس ظرفیت‌های موجود، اولویت‌بندی طرح‌ها و استفاده بهینه از منابع انجام شود.

مدیرکل جذب و سرمایه‌گذاری استانداری البرز در پایان از سرمایه‌گذاران داخلی خواست منابع مالی خود را به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی هدایت کنند و گفت: مجموعه مدیریت استان برای حمایت از سرمایه‌گذاران، رفع موانع تولید و فراهم کردن زمینه رونق اقتصادی آمادگی دارد.