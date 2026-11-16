به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،معاون سیاسی و اجتماعی استاندار و رئیس ستاد انتخابات آذربایجان‌غربی با تأکید بر آمادگی استان برای برگزاری انتخابات، گفت: آذربایجان‌غربی آمادگی دارد انتخابات هفتمین دوره شورا‌های اسلامی شهر و روستا و انتخابات میان‌دوره‌ای دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی را در هر زمانی که مراجع ذی‌ربط اعلام کنند، برگزار کند.

رسول مقابلی در جلسه ستاد انتخابات استان با اشاره به ضرورت ارزیابی ظرفیت‌ها و شناسایی چالش‌ها و موانع اجرایی، فناوری، حقوقی و پشتیبانی انتخابات، بر برنامه‌ریزی و پیش‌بینی تمهیدات لازم برای برگزاری مطلوب انتخابات در ماه‌های آینده تأکید کرد.

در این جلسه که با حضور اعضای ستاد انتخابات استان و مشارکت وبیناری فرمانداران و بخشداران برگزار شد، آخرین وضعیت زیرساخت‌های مورد نیاز برای برگزاری انتخابات تمام‌الکترونیک بررسی و بر رفع نواقص احتمالی، تقویت هماهنگی میان ستاد انتخابات استان و فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها و تأمین الزامات اجرایی و پشتیبانی تأکید شد.