در جلسه کارگروه تنظیم بازار استان و فرماندهی قرارگاه بازرسی و نظارت بر بازار آخرین وضعیت تأمین، ذخیره‌سازی، توزیع و قیمت کالا‌های اساسی مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،جلسه کارگروه تنظیم بازار استان و فرماندهی قرارگاه بازرسی و نظارت بر بازار، به ریاست محمد دهقان معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان‌غربی و با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی و نظارتی برگزار و آخرین وضعیت تأمین، ذخیره‌سازی، توزیع و قیمت کالا‌های اساسی مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست، وضعیت بازار برنج، شکر، حبوبات، مرغ، تخم‌مرغ، لاستیک و روغن موتور بررسی و با هدف کنترل قیمت‌ها و تنظیم بازار، افزایش عرضه شکر نسبت به روند قبلی به تصویب رسیده و بر تشدید نظارت بر روند توزیع کالا‌ها و پایش مستمر بازار تأکید شد.

بررسی و رفع مشکل تأمین سوخت بنزین و گازوئیل شرکت‌های پخش کالا و فروشگاه‌های زنجیره‌ای و تعیین نرخ حق‌الحفاظ سردخانه‌ها با پذیرش درجه‌بندی سه‌امتیازی، از دیگر مصوبات این جلسه بود.