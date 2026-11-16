دبیر کل اتاق بازرگانی البرز با تأکید بر ضرورت احراز صلاحیت و اهلیت تجاری متقاضیان سرمایه‌گذاری، نسبت به پیامدهای صدور آسان برخی مجوزها و کارت‌های بازرگانی هشدار داد و گفت: تسهیل فعالیت‌های اقتصادی نباید زمینه سوءاستفاده افراد فاقد صلاحیت و ایجاد تعهدات تجاری و ارزی انجام‌نشده را فراهم کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، احمد غلامی خشگناب در برنامه «نگاه مردم» صدا و سیمای البرز با اشاره به عملکرد درگاه ملی مجوزها اظهار کرد: اگرچه اتاق بازرگانی در این زمینه با شکایت‌های گسترده‌ای مواجه نبوده، اما سهولت بیش از اندازه در صدور برخی مجوزها و کارت‌های بازرگانی از نگاه بخش خصوصی قابل نقد است.

وی افزود: در شرایطی که متقاضیان با حداقل شرایط امکان دریافت کارت بازرگانی را دارند، ورود افراد فاقد اهلیت و تجربه کافی به عرصه تجارت می‌تواند زمینه صدور کارت‌های یک‌بارمصرف و اجاره‌ای و عمل نکردن به تعهدات ارزی را فراهم کند؛ مشکلاتی که آثار آن در سطح ملی نیز قابل مشاهده است.

دبیرکل اتاق بازرگانی البرز تأکید کرد: در کنار کاهش موانع اداری و تسریع صدور مجوزهای کسب‌وکار، باید توانمندی، صلاحیت و اهلیت اقتصادی متقاضیان نیز بررسی شود تا سرمایه‌گذاری به سمت فعالیت‌های واقعی و مولد هدایت شود.

غلامی خشکتاب با اشاره به نقش اتاق بازرگانی در پیگیری مطالبات فعالان اقتصادی گفت: این مجموعه به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی و مشاور سه قوه، وظیفه دارد مشکلات و دیدگاه‌های بخش خصوصی را از طریق کمیسیون‌های تخصصی و انجمن‌های اقتصادی جمع‌آوری و برای رفع آنها به دستگاه‌های مسئول منتقل کند.

وی همراهی مدیران ارشد استان با فعالان اقتصادی را از ظرفیت‌های مهم البرز دانست و افزود: جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی معمولاً ماهانه با حضور استاندار برگزار می‌شود و در صورت نیاز، نشست‌های فوق‌العاده نیز برای بررسی مشکلات اقتصادی تشکیل خواهد شد.

دبیرکل اتاق بازرگانی البرز همچنین از اختصاص روزهای سه‌شنبه برای رسیدگی مستقیم به مسائل سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی در محل اتاق بازرگانی با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خبر داد.

غلامی خشکتاب در ادامه، تعدد قوانین، تغییر مداوم مقررات و دستورالعمل‌ها را از موانع جدی پیش روی تولید و سرمایه‌گذاری برشمرد و گفت: بخشی از این مشکلات خارج از اختیارات مدیریت استان است و برای رفع آنها به اصلاح سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های ملی نیاز داریم.

وی با اشاره به محدودیت منابع آب، انرژی و منابع مالی در استان البرز خاطرنشان کرد: با توجه به وسعت محدود استان و ظرفیت بالای فعالیت‌های صنعتی و اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری باید با برنامه‌ریزی دقیق، مدیریت منابع و اولویت‌بندی طرح‌های مولد همراه باشد تا از ظرفیت‌های موجود به بهترین شکل استفاده شود.