کرمان در دهمین اجلاسیه سراسری نماز، با تکیه بر اندیشه و سیره امام شهید، به دنبال تبدیل فرهنگ اقامه نماز از یک باور فردی به جریانی زنده در متن زندگی مردم است.

کرمان به استقبال اجلاسیه نماز می‌رود

کرمان به استقبال اجلاسیه نماز می‌رود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان، نماز وقتی در جامعه ریشه می‌دواند که از تریبون مراسم‌ها فراتر برود و در رفتار مدیران، فضای مدارس، محیط ادارات و حتی دورافتاده‌ترین جاده‌ها جاری شود؛ همان پیوندی میان ایمان و عمل که در محور دهمین اجلاسیه سراسری نماز قرار گرفته است.

کرمان پس از دو سال وقفه، فردا میزبان این اجلاسیه خواهد بود؛ رویدادی با محور «اقامه نماز در اندیشه و عمل امام شهید» که از تجلیل دستگاه‌های برتر و معرفی آثار علمی تا برپایی نمایشگاه و ساماندهی مساجد بین‌راهی را دنبال می‌کند.

دستگاه‌ها در ترازوی اقامه نماز

یکی از محور‌های مهم اجلاسیه، ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در ترویج نماز است؛ ارزیابی‌ای که قرار است از میان مجموعه‌های استان، ۱۳ دستگاه برتر را معرفی کند.

مرضیه مهدوی، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری کرمان و هماهنگ‌کننده اجلاس‌های سراسری نماز، با اشاره به برنامه‌های این رویداد می‌گوید: در اجلاسیه امسال از ۱۳ دستگاه برتر تجلیل می‌شود و ۲۰ غرفه نیز با موضوع نماز برپا خواهد شد.

بر اساس اطلاعات منتشرشده، عملکرد دستگاه‌ها با ۲۰ شاخص از جمله استمرار و مداومت در برگزاری نماز جماعت ارزیابی شده است؛ معیاری که اهمیت آن در تداوم عمل، نه فعالیت‌های مناسبتی، معنا پیدا می‌کند.

۲۰ غرفه برای فتح دل نسل جوان

نمایشگاه ۲۰ غرفه‌ای اجلاسیه در میدان شورا، مقابل شهرداری کرمان، فرصتی برای معرفی اندیشه و سیره امام شهید به دانش‌آموزان و دانشجویان است؛ فرصتی برای آنکه مفاهیم دینی از قالب پیام‌های تکراری خارج و با زبان نسل جوان روایت شود.

در کنار این بخش، ظرفیت علمی استان نیز حضور پررنگی دارد. به گفته مهدوی، ۵۰ مقاله از کرمان به مرحله کشوری و اجلاسیه سراسری راه یافته و قرار است از چهار مقاله برتر تجلیل شود؛ ظرفیتی که می‌تواند زمینه تولید راهکار‌های تازه برای ترویج فرهنگ نماز را فراهم کند.

جاده‌های بی‌پناه؛ مسجد‌ها به میدان می‌آیند

در استانی با گستردگی جغرافیایی کرمان و محور‌های طولانی ارتباطی، مسجد بین‌راهی فقط یک بنای مذهبی نیست؛ پناهگاهی برای مسافری است که در میانه راه به دنبال فرصتی برای اقامه نماز می‌گردد.

مهدوی با اشاره به اقدامات اجرایی اجلاسیه از تشکیل پنج کمیته تخصصی خبر می‌دهد و می‌گوید: تاکنون ۶ مسجد بهسازی و ساخته شده که از مهم‌ترین دستاورد‌های این برنامه است.

در کنار این اقدامات، تعیین دهیاران به‌عنوان متولی پیگیری مشکلات ۹ مسجد نزدیک روستا‌ها نیز در دستور کار قرار گرفته است؛ اقدامی که می‌تواند رسیدگی به وضعیت این مساجد را به

مسئولیت‌پذیری محلی پیوند بزند

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پنج کمیته تخصصی نیز با محوریت امور علمی، برگزاری مراسم، رسانه و فضای مجازی، تبلیغات و اطلاع‌رسانی و برنامه‌ریزی و پشتیبانی برای پیشبرد اجلاسیه فعالیت می‌کنند؛ مجموعه‌ای که باید زمینه استمرار اقدامات را پس از پایان مراسم فراهم کند.

چراغ اجلاسیه خاموش می‌شود؛ مسئولیت‌ها نه!

تجلیل از ۱۳ دستگاه، معرفی چهار مقاله برتر، برپایی ۲۰ غرفه و ساماندهی مساجد، بخش‌هایی از برنامه دهمین اجلاسیه نماز در کرمان است؛ اما موفقیت این رویداد را نمی‌توان فقط با شمار برنامه‌ها و مهمانان سنجید.

امروز مسئله فقط برگزاری اجلاسیه نماز نیست؛ مسئله این است که در هیاهوی روزمرگی‌ها، چقدر توانسته‌ایم جای نماز را در زندگی حفظ کنیم؟ چقدر فاصله میان توصیه و عمل را کم کرده‌ایم و چقدر برای نسلی که آینده این سرزمین را می‌سازد، از نماز تصویری روشن و دلنشین ساخته‌ایم؟ اگر قرار است اندیشه امام شهید در این اجلاسیه چراغ راه باشد، باید ثمره آن را نه در شمار سخنرانی‌ها، بلکه در حال و هوای جامعه و رفتار مسئولان دید؛ چراکه نماز زمانی در جامعه اقامه می‌شود که پیش از سجاده‌ها، در اندیشه و عمل ما برپا شده باشد.

اجلاسیه فردای کرمان می‌تواند آغاز این مسیر باشد؛ مسیری که مقصدش نه یک مراسم باشکوه، بلکه شهری و استانی است که نماز در مدرسه و اداره، روستا و جاده، در آن غریب نماند.

📝گزارش از: مریم سادات بهادر