رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث استان البرز از وقوع دو حادثه جداگانه مسمومیت با گاز مونوکسید کربن در فردیس و مهرشهر کرج خبر داد که بر اثر یکی از این حوادث، دو نفر جان خود را از دست دادند و دو نفر دیگر نیز با اقدامات به‌موقع اورژانس از خطر عبور کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، دکتر مهدوی ، رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث استان البرز با اعلام دو مورد گاز گرفتگی در استان گفت: در نخستین حادثه در شهرستان فردیس رخ داد، گزارشی مبنی بر مسمومیت با گاز مونوکسید کربن به مرکز فوریت‌های پزشکی اعلام شد و بلافاصله کارشناسان اورژانس ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: متأسفانه در این حادثه یک زن و یک مرد بر اثر مسمومیت با گاز مونوکسید کربن جان باختند و پس از انجام بررسی‌های لازم از سوی کارشناسان اورژانس، پیکر جان‌باختگان برای طی مراحل قانونی به عوامل انتظامی حاضر در محل تحویل داده شد.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی البرز در تشریح حادثه دوم نیز اظهار کرد: در همان روز، گزارشی از مسمومیت با گاز مونوکسید کربن در بلوار شهرداری مهرشهر به مرکز اورژانس اعلام شد که در پی آن، نیروهای فوریت‌های پزشکی به محل اعزام شدند.

مهدوی ادامه داد: در این حادثه دو زن دچار مسمومیت شدند که با حضور به‌موقع کارشناسان اورژانس و دریافت خدمات درمانی در محل، وضعیت عمومی آنان بهبود یافت و خوشبختانه نیازی به انتقال به بیمارستان نداشتند.

وی با اشاره به افزایش خطر مسمومیت با گاز مونوکسید کربن هم‌زمان با کاهش دمای هوا و افزایش استفاده از وسایل گرمایشی، از شهروندان خواست نکات ایمنی را جدی بگیرند و پیش از استفاده از وسایل گرمایشی، از استاندارد بودن تجهیزات، سلامت و باز بودن مسیر دودکش‌ها و وجود تهویه مناسب در محیط اطمینان حاصل کنند.

رئیس اورژانس البرز همچنین نسبت به استفاده از وسایل گرمایشی بدون دودکش، از جمله زغال و گاز پیک‌نیکی در محیط‌های بسته هشدار داد و تأکید کرد: مونوکسید کربن گازی بی‌رنگ و بی‌بو است و به همین علت ممکن است افراد بدون آگاهی از وجود آن در محیط، دچار مسمومیت شوند.

مهدوی سردرد، سرگیجه، تهوع و بی‌حالی را از علائم هشداردهنده مسمومیت با این گاز برشمرد و گفت: شهروندان در صورت مشاهده این علائم باید بلافاصله فرد مشکوک به مسمومیت را به فضای باز منتقل کنند و با شماره ۱۱۵ تماس بگیرند.