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معاون امنیتی استانداری اصفهان انتشار خبر فعال شدن پدافند هوایی را در منطقه اصفهان تکذیب کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ اکبر صالحی با تکذیب اخبار منتشرشده درباره فعال شدن پدافند هوایی در منطقه اصفهان گفت: هیچگونه هواگرد متخاصم دشمن در فضای استان مشاهده نشده و حضور نداشته است.
وی افزود: مباحث مربوط به پدافند هوایی و فعالیت نیروهای مسلح مستقر در استان، مطابق برنامه معمول و روال جاری در حال انجام است.
معاون امنیتی استانداری اصفهان تأکید کرد: فعالیتهای نیروهای مسلح مستقر در استان در چارچوب برنامههای معمول انجام میشود.