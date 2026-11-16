به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ اکبر صالحی با تکذیب اخبار منتشرشده درباره فعال شدن پدافند هوایی در منطقه اصفهان گفت: هیچ‌گونه هواگرد متخاصم دشمن در فضای استان مشاهده نشده و حضور نداشته است.

وی افزود: مباحث مربوط به پدافند هوایی و فعالیت نیرو‌های مسلح مستقر در استان، مطابق برنامه معمول و روال جاری در حال انجام است.

معاون امنیتی استانداری اصفهان تأکید کرد: فعالیت‌های نیرو‌های مسلح مستقر در استان در چارچوب برنامه‌های معمول انجام می‌شود.