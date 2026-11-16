رئیس پلیس راه استان از وقوع تصادف مرگبار یک دستگاه خودروی سواری پژو با یک مغازه آهن‌آلات‌فروشی در محور لنگرود به کومله خبر داد و گفت: در این حادثه دو جوان ۲۳ و ۲۴ ساله جان خود را از دست دادند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ محمد صالحی گفت : امروز یک دستگاه خودروی سواری پژو در محور لنگرود به سمت کومله، به علت عدم توانایی راننده در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه، از مسیر خود منحرف و با یک مغازه آهن‌آلات‌فروشی برخورد کرد.

وی افزود: بر اثر شدت برخورد و جراحات وارده، راننده و سرنشین خودرو به ترتیب ۲۴ و ۲۳ ساله، در دم جان باختند.

رئیس پلیس راه گیلان با تأکید بر اینکه سرعت غیرمطمئنه یکی از عوامل مهم وقوع حوادث رانندگی است، از رانندگان خواست متناسب با شرایط راه و وضعیت جوی رانندگی کرده و با رعایت سرعت مطمئنه، از بروز حوادث تلخ و جبران‌ناپذیر جلوگیری کنند.