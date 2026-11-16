واحد موسیقی صداوسیمای مرکز کردستان، دو قطعه موسیقی با عناوین «خیال» و «عالم هستی» را تولید کرد که این آثار، مورد تأیید و تشویق مرکز هماهنگی شعر، موسیقی و سرود استان‌های رسانه ملی برای پخش از شبکه‌های استانی و سراسری قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، قطعه موسیقی «خیال» به مدت سه دقیقه و ۴۴ ثانیه، با آهنگ‌سازی و تنظیم فرزین لاهورپور و صدای رضا قمری، در قالب ساختار ارکسترال محلی تولید شده است. شعر این اثر از سروده‌های سیمین چایچی است که در فضایی عاشقانه و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موسیقی کردی، حال‌وهوایی دلنشین و متناسب با فصل پاییز را به تصویر می‌کشد.

همچنین قطعه موسیقی «عالم هستی» به مدت سه دقیقه و ۴۱ ثانیه، با آهنگ‌سازی چیا زرگر و خوانندگی آشنا سید زاهدی، به دو زبان کردی و فارسی تولید شده است. این اثر با رویکردی عارفانه و معنوی، در مدح و ستایش حضرت محمد مصطفی (ص) ساخته شده و جلوه‌ای از ظرفیت‌های فرهنگی و هنری موسیقی کردی را به نمایش می‌گذارد.

تولید این دو اثر، گامی دیگر در مسیر معرفی و ترویج موسیقی اصیل کردی و بهره‌گیری از ظرفیت هنرمندان بومی در تولید آثار فاخر موسیقایی در رسانه ملی به شمار می‌رود.