با تصویب مرحله نخست طرح جامع شیراز در افق ۱۴۲۰، برنامه‌ریزی برای ساماندهی کالبدی شهر، احیای ظرفیت‌های اقتصادی بافت‌های تاریخی، حفاظت از باغ‌های ارزشمند و هدایت ساخت‌وساز‌های بلندمرتبه وارد مرحله تازه‌ای شد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرحله نخست طرح جامع کلان‌شهر شیراز با افق ۱۴۲۰ در شانزدهمین جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به تصویب رسید؛ تصمیمی که مسیر برنامه‌ریزی بلندمدت برای توسعه متوازن این کلان‌شهر را ترسیم می‌کند.

در این نشست، راهبردهای گسترش شهری شیراز با تأکید بر حفظ هویت تاریخی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی، ارتقای خدمات شهری و توجه به الزامات زیست‌محیطی و ایمنی بررسی شد.

یکی از محورهای مهم این طرح، ایجاد تعادل میان حفاظت از میراث تاریخی و فراهم‌کردن زمینه فعالیت اقتصادی در محدوده‌های ارزشمند شهر است.

جعفر قادری، نماینده شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه به بافت تاریخی گفت: حفاظت از این محدوده‌ها نباید صرفاً به اعمال محدودیت‌های ساختمانی و کاربری منجر شود.

وی افزود: مالکان و ساکنان بافت‌های تاریخی باید بتوانند از ظرفیت‌های اقتصادی این محدوده‌ها بهره‌مند شوند تا زمینه رونق فعالیت‌های اقتصادی، اشتغال و بهبود شرایط سکونت فراهم شود.



قادری با اشاره به حدود ۳۶۰ هکتار بافت تاریخی شیراز، خواستار تدوین الگوهای اقتصادی متناسب با ارزش‌های فرهنگی و معماری این محدوده شد.

وی همچنین صیانت از حدود ۱۴۰ هکتار باغ‌های قصرالدشت را نیازمند راهکارهایی دانست که ضمن جلوگیری از تخریب باغ‌ها، حقوق و منافع اقتصادی مالکان را نیز تأمین کند.

نماینده شیراز و زرقان در مجلس تأکید کرد: استفاده از تجربه سایر شهرها و ظرفیت‌های قانونی می‌تواند به ایجاد سازوکاری پایدار برای حفاظت و بهره‌برداری مسئولانه از این محدوده‌ها کمک کند.

تطبیق محورهای توسعه با نیازهای واقعی شیراز، تعیین تکلیف اراضی مورد نیاز برای گسترش شهر و توجه به ظرفیت‌های مسکن نیز از دیگر موضوعاتی بود که در بررسی طرح جامع مطرح شد.

بر اساس جمع‌بندی جلسه، مشاور طرح موظف است در مدت دو ماه و با برگزاری نشست‌های کارشناسی در استان، پیشنهادها و ملاحظات دستگاه‌های مختلف را بررسی و برای تصمیم‌گیری به شورای عالی ارائه کند.

محمود رضایی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار فارس نیز با اشاره به افق ۱۵ ساله برنامه‌ریزی شهری شیراز گفت: توسعه این کلان‌شهر باید متناسب با قابلیت‌های تاریخی، فرهنگی، دانشگاهی، پزشکی، طبیعی و دانش‌بنیان آن شکل بگیرد.

وی افزود: باغ‌های قصرالدشت در کنار ظرفیت‌های علمی و فرهنگی، از عناصر مهم هویت شهری شیراز هستند و حفاظت از آنها باید در سیاست‌های توسعه شهر جایگاه ویژه‌ای داشته باشد.

رضایی با اشاره به ساختار فضایی پیشنهادی شهر اظهار کرد: دو محور رودخانه چنارراهدار و رودخانه خشک به‌عنوان عناصر مهم ساماندهی فضایی و استقرار خدمات شهری مورد توجه قرار گرفته‌اند.



وی همچنین رعایت ضوابط شهرسازی، حریم گسل‌ها، خطر زلزله و الزامات پدافند غیرعامل را از ضرورت‌های تعیین محدوده‌های توسعه و ضوابط ساخت‌وساز عنوان کرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار فارس از محور دولت به‌عنوان یکی از مسیرهای اصلی ارائه خدمات فرامنطقه‌ای در مرکز شیراز نام برد و گفت: این محور در ساختار آتی شهر نقش مهمی در توزیع خدمات خواهد داشت.

رضایی همچنین از برنامه‌ریزی برای تهیه طرح‌های ویژه در محدوده باغ‌های قصرالدشت، پهنه‌های فرهنگی و محدوده پیرامونی حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) و حرم سیدعلاءالدین حسین(ع) خبر داد.

به گفته وی، با تعیین چارچوب‌های فضایی و شناسایی مسائل و ظرفیت‌های شهر، زمینه تدوین جزئیات اجرایی در قالب طرح تفصیلی فراهم شده است.

محمدمهدی عبدالهی، مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس نیز با اشاره به رویکردهای اصلی طرح جامع گفت: توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل همگانی، انسان‌محوری، حفاظت از بافت تاریخی و رسیدگی به محدوده‌های فرسوده از محورهای مورد تأکید در این برنامه است.

وی ساماندهی بلندمرتبه‌سازی را از دیگر تصمیم‌های مهم در مسیر مدیریت کالبدی شیراز دانست و افزود: ساختمان‌های بلندمرتبه در محدوده‌ای مشخص و با فاصله مناسب از بافت‌های تاریخی و فرسوده هدایت خواهند شد.

عبدالهی تأکید کرد: این رویکرد با هدف کنترل تراکم ساختمانی، جلوگیری از آسیب به هویت تاریخی شهر و فراهم‌کردن شرایط مناسب برای مرمت و احیای محدوده‌های ارزشمند دنبال می‌شود.

مدیرکل راه و شهرسازی فارس همچنین ساماندهی روستاهای واقع در حریم شیراز، حفاظت از باغ‌های قصرالدشت و توجه به آثار فرهنگی، مذهبی و گردشگری را از دیگر محورهای طرح جامع برشمرد.

وی از تهیه طرح موضعی توسعه ۵۷ هکتاری حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) خبر داد و گفت: این محدوده با توجه به اهمیت مذهبی، فرهنگی و گردشگری آن، نیازمند برنامه‌ریزی اختصاصی است.

عبدالهی افزود: با تصویب مرحله نخست طرح جامع و صدور دستورالعمل مربوط، مقدمات تهیه طرح تفصیلی فراهم شده و شهرداری می‌تواند مطالعات اجرایی این مرحله را آغاز کند.



بر اساس این مصوبات، مرحله بعدی برنامه‌ریزی شهری شیراز بر تبدیل راهبردهای کلان به ضوابط و اقدامات اجرایی متمرکز خواهد بود؛ مسیری که قرار است میان حفاظت از میراث تاریخی و طبیعی، پاسخ‌گویی به نیازهای جمعیتی و تقویت اقتصاد شهری تعادل برقرار کند.