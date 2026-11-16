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دو قلاده خرس قهوهای در باغهای سیب حاشیه جاده ونک به شهرستان سمیرم مشاهده شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ کوهستانهای ونک از زیستگاههای طبیعی خرس قهوهای در منطقه زاگرس مرکزی است و این حیوانات گاهی برای جستوجوی غذا وارد باغهای کشاورزی اطراف میشوند.
با وجود ورود گاهبهگاه خرسها به باغهای سیب، کشاورزان منطقه تاکنون با این حیوانات رفتار مسالمتآمیزی داشتهاند و به آنها آسیبی وارد نکردهاند.
کوههای ونک در فاصله حدود ۳۵ کیلومتری غرب سمیرم و در محدوده منطقه حفاظتشده زاگرس مرکزی قرار دارند.
حفظ زیستگاههای طبیعی و رعایت اصول همزیستی با حیاتوحش، نقش مهمی در حفاظت از گونههای ارزشمند جانوری منطقه دارد.