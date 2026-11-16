به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ کوهستان‌های ونک از زیستگاه‌های طبیعی خرس قهوه‌ای در منطقه زاگرس مرکزی است و این حیوانات گاهی برای جست‌وجوی غذا وارد باغ‌های کشاورزی اطراف می‌شوند.

با وجود ورود گاه‌به‌گاه خرس‌ها به باغ‌های سیب، کشاورزان منطقه تاکنون با این حیوانات رفتار مسالمت‌آمیزی داشته‌اند و به آنها آسیبی وارد نکرده‌اند.

کوه‌های ونک در فاصله حدود ۳۵ کیلومتری غرب سمیرم و در محدوده منطقه حفاظت‌شده زاگرس مرکزی قرار دارند.

حفظ زیستگاه‌های طبیعی و رعایت اصول همزیستی با حیات‌وحش، نقش مهمی در حفاظت از گونه‌های ارزشمند جانوری منطقه دارد.