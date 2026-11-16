رئیس جهاددانشگاهی گفت: در شکل‌گیری ایسیدو قرار نیست ابتدا یک ساختار اداری و تشکیلاتی از پیش تعیین‌شده ایجاد شود بلکه تصمیم ما این بود که دانشجویان و اعضای این مجموعه، خود سازمان را شکل دهند و مسیر آن را تعیین کنند. این کمترین دِینی است که ما به نسل جوان داریم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ رئیس جهاددانشگاهی با اشاره به تأکیدات رهبر شهید و رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه «پیشرفت کشور نیازمند یک خیزش علمیِ عمیق و شتابان است»، بر ضرورت رفع موانع پیش ‌روی جوانان در دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها تأکید کرد و گفت: جهاددانشگاهی برای تحقق این امر، سازمان توسعه نوآوری‌های دانشجویان ایران(ایسیدو) را احیا کرده است تا مسیر حضور جوانان بااستعداد و خلاق کشور را در مراکز علمی و پژوهشی باز کند.

«ایسیدو»؛ گام جهاددانشگاهی برای تحقق خیزش علمی و شکوفایی استعدادهای جوان

دکتر علی منتظری در مراسم افتتاحیه «سازمان توسعه نوآوری‌های دانشجویان جهاددانشگاهی (ایسیدو)» که با هدف شناسایی، حمایت و توانمندسازی استعدادها و ظرفیت‌های نوآورانه دانشجویان و تقویت نقش‌آفرینی آنان در حل مسائل کشور گفت: این برنامه به همت خود دانشجویان تدارک دیده شده است؛ چراکه مشارکت آنان در طراحی و اجرای چنین برنامه‌هایی، فرصتی ارزشمند برای کسب تجربه، تقویت مهارت‌ها و طی‌کردن مسیر رشد و توانمندسازی است.

دانشجویان باید خودشان سازمان ایسیدو را شکل دهند

وی با بیان اینکه در شکل‌گیری ایسیدو نیز قرار نیست ابتدا یک ساختار اداری و تشکیلاتی از پیش تعیین‌شده ایجاد شود، افزود: تصمیم ما این بود که دانشجویان و اعضای این مجموعه، خود سازمان را شکل دهند و مسیر آن را تعیین کنند. این کمترین دِینی است که ما به نسل جوان داریم.

رئیس جهاددانشگاهی با اشاره به فرصت‌هایی که نسل‌های پیشین برای فعالیت علمی و فرهنگی در اختیار داشتند، تصریح کرد: بزرگان انقلاب برای ما فرصت‌های زیادی فراهم کردند و جهاددانشگاهی نیز در شرایطی شکل گرفت که همه ما دانشجو و تقریباً هم‌سن‌وسال یکدیگر بودیم. امروز این نهاد به مجموعه‌ای ممتاز در عرصه علمی و فرهنگی کشور با شبکه گسترده‌ای از پژوهشگاه‌ها، پژوهشکده‌ها و مراکز علمی و فرهنگی تبدیل شده است.

دکتر منتظری با طرح این پرسش که آیا همان‌طور که برای ما فرصت ساختن فراهم شد، برای جوانان نیز فرصت ایجاد کرده‌ایم و اجازه داده‌ایم خود وارد میدان شوند یا همچنان همه امور را خود در دست گرفته‌ایم و بعد انتظار مشارکت و کنشگری از جوانان داریم، ادامه داد: راه‌اندازی سازمان ایسیدو در حوزه علم و نوآوری، پاسخی به همین نیاز است و امیدواریم دانشجویانی که به این مجموعه پیوسته‌اند، خود مسیر آن را تعیین کنند. ما نیز در کنار آنان نقش حمایتی خواهیم داشت.

ایسیدو؛ سازمانی با سابقه تأسیس در سال ۱۳۸۴

وی با اشاره به پیشینه شکل‌گیری این سازمان گفت: ایسیدو نخستین‌بار در سال ۱۳۸۴ با همین رویکرد تأسیس شد؛ در دورانی که هنوز واژه نوآوری در ادبیات علمی و دانشگاهی کشور چندان شناخته‌شده نبود. با این حال، به‌دنبال تغییر مدیریت در جهاددانشگاهی، این سازمان تعطیل شد و فعالیت آن ادامه پیدا نکرد. امیدواریم اکنون که این مجموعه احیا شده و حیات دوباره خود را آغاز کرده است، با حمایت و مراقبت همه بخش‌ها، از آسیب‌ها و توقف‌های گذشته دور بماند و فعالیت‌های آن با استحکام دنبال شود.

سرمایه انسانی؛ مهم‌ترین ارزش افزوده جهاددانشگاهی

رئیس جهاددانشگاهی با اشاره به دستاوردهای این نهاد در طول سال‌های فعالیت خود، خاطرنشان کرد: پژوهشگاه‌ها، پژوهشکده‌ها و مراکز فرهنگی جهاددانشگاهی، از جمله خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا)، مرکز گردشگری علمی ـ فرهنگی دانشجویان ایران، مرکز فرهنگی دانشجویی امام و انقلاب اسلامی و... بخشی از ظرفیت‌هایی هستند که در این مجموعه شکل گرفته‌اند.

وی با بیان اینکه ارزش افزوده این نهاد صرفاً در ساختمان و تجهیزات خلاصه نمی‌شود، گفت: تربیت مدیران، پژوهشگران و شخصیت‌های علمی و فرهنگی از مهم‌ترین سرمایه‌هایی است که جهاددانشگاهی در کشور بوجود آورده است.

جهاددانشگاهی؛ نقطه آغاز مسیر علمی و مدیریتی بسیاری از نخبگان

وی با اشاره به نقش حمایتی رهبر شهید انقلاب اسلامی در شکل‌گیری و توسعه فعالیت‌های جهاددانشگاهی، به خاطره‌ای از شهید دکتر طهرانچی اشاره کرد و گفت: ایشان نخستین تجربه‌های علمی، فرهنگی، تحقیقاتی و اجتماعی خود را در جهاددانشگاهی آغاز کردند و به جایگاه برجسته علمی رسیدند. این موضوع نشان می‌دهد که فراهم‌کردن فرصت برای جوانان تا چه اندازه می‌تواند در شکل‌گیری و شکوفایی استعدادهای آنان مؤثر باشد.

رئیس جهاددانشگاهی با تأکید بر اینکه نسل جدید از ظرفیت علمی و توانمندی بالایی برخوردار است، افزود: جوانان امروز از بسیاری جهات از ما داناتر و توانمندتر هستند و به امکانات و فرصت‌هایی نیاز دارند تا بتوانند استعدادهای خود را به عرصه عمل بیاورند. ما می‌خواهیم این فرصت را در اختیار آنان قرار دهیم و بگوییم این میدان در اختیار خود شماست؛ مسیر را انتخاب کنید و برای تحقق ایده‌هایتان اقدام کنید.

باید مطالبه رهبر شهید درباره فرصت‌آفرینی برای جوانان را عملیاتی کنیم

وی با اشاره به تأکیدات رهبر شهید انقلاب اسلامی و رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه «پیشرفت کشور نیازمند یک خیزش علمیِ عمیق و شتابان است»، درباره ضرورت رفع موانع پیش ‌روی جوانان در دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها، اظهار کرد: جهاددانشگاهی برای تحقق این امر، سازمان توسعه نوآوری‌های دانشجویان ایران(ایسیدو) را راه‌اندازی کرده است تا مسیر حضور جوانان بااستعداد و خلاق کشور را در مراکز علمی و پژوهشی باز کند.

دکتر منتظری با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد مراکز علمی و فرهنگی جهاددانشگاهی نسبت به دانشجویان گفت: به همه مراکز علمی و فرهنگی جهاددانشگاهی تأکید کرده‌ایم که درهای خود را به روی دانشجویان باز کنند. حتی در برگزاری مراسم و برنامه‌ها نیز باید فرصت را در اختیار خود دانشجویان قرار دهیم.

وی با بیان اینکه تجربه‌کردن و حتی اشتباه‌کردن بخشی از فرایند رشد است، افزود: ما نیز در مسیر فعالیت خود اشتباهاتی داشته‌ایم و هر جا بزرگان تذکر داده‌اند، تلاش کرده‌ایم مسیر را اصلاح کنیم. امروز نیز باید در کنار دانشجویان باشیم، از آنان حمایت کنیم و اجازه دهیم با تجربه‌اندوزی و ابتکار خود مسیر پیشرفت را طی کنند.

رئیس جهاددانشگاهی با اشاره به ضرورت تقویت امید و انگیزه در میان نسل جوان، از رؤسای واحدها، معاونان، پژوهشگاه‌ها و پژوهشکده‌های این نهاد خواست سازمان ایسیدو را مورد حمایت قرار دهند و زمینه استفاده دانشجویان از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی جهاددانشگاهی را فراهم کنند.

وی افزود: باید شرایطی ایجاد کنیم که جوانان بااستعداد کشور برای تحقق آرزوها و پیشرفت خود، فرصت و امکان فعالیت در داخل کشور را داشته باشند. نباید کاری کنیم که دانش‌آموزان از سال‌های دهم و یازدهم تحصیل، تنها به فکر مهاجرت باشند. این از کوتاهی‌های ما است که باید برای جبران آن تلاش کنیم. همه ما در قبال نسل جوان مسئولیت داریم و باید در کنار آنان باشیم.