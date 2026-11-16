تداوم فریاد بیعت و خونخواهی مردم مبعوث قم در اجتماعات شبانه
مردم مبعوث قم در دویست و شصتمین شب از شبهای بیعت و خونخواهی یک بار دیگر بیعت خود با رهبرمعظم انقلاب و اعلام انزجار از استکبار جهانی را فریاد زدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، دشمنان مسلح به پیشرفتهترین سلاحهای نظامی، با دریافت شکست سنگین در حوزه نظامی، این روزها دلخوش به فشار اقتصادی و ایجاد شکاف در میان ملت مبعوث این سرزمیناند؛ ملتی که وحدت را رمز پیروزی خود در جنگهای گذشته میداند و همچنان بر حفظ این اتحاد مقدس تاکید دارد و هرشب در اجتماعات شبانه فریاد بیعت و خونخواهی سر میدهد.