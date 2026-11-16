تداوم فریاد بیعت و خونخواهی مردم مبعوث قم در اجتماعات شبانه

مردم مبعوث قم در دویست و شصتمین شب از شب‌های بیعت و خونخواهی یک بار دیگر بیعت خود با رهبرمعظم انقلاب و اعلام انزجار از استکبار جهانی را فریاد زدند.