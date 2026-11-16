به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ منصور شیشه‌فروش در حاشیه نشست کارگروه سازگاری با کم‌آبی استان اصفهان اعلام کرد: با توجه به پیش‌بینی‌های هواشناسی درباره آغاز مجدد بارش‌ها از نیمه دوم آذرماه و بررسی وضعیت بارش‌های پاییز و زمستان، منابع و مصارف آب در حوضه آبریز زاینده‌رود، این کارگروه پیشنهاد کرد خروجی سد زاینده‌رود از ابتدای آذر افزایش یابد.

وی افزود: بر اساس این پیشنهاد، حداکثر ۷۰ میلیون مترمکعب آب برای تأمین نیاز آبی کشت‌های پاییزه در حوضه زاینده‌رود و نیاز زیست‌محیطی رودخانه اختصاص می‌یابد.

شیشه‌فروش گفت: همچنین مقرر شد میزان آب تحویلی و زمان‌بندی توزیع آن در شبکه‌های آبیاری، با هماهنگی صنوف کشاورزی و از طریق شرکت آب منطقه‌ای و شرکت میراب زاینده‌رود عملیاتی شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با تأکید بر ضرورت پیشگیری از حوادث هنگام بازگشایی آب، از شهروندان خواست از استقرار در بستر رودخانه و مسیر کانال‌های آبیاری خودداری کنند.

وی همچنین از شرکت آب منطقه‌ای، شرکت میراب زاینده‌رود، سازمان جهاد کشاورزی، اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، شهرداری‌ها و دهیاری‌های شهر‌ها و روستا‌های واقع در مسیر رودخانه و مجاری آبی خواست با نظارت مستمر بر مسیر انتقال آب، برای رفع موانع، تسریع در اجرای برنامه توزیع آب و جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز همکاری کنند.

شیشه‌فروش اطلاع‌رسانی و آموزش عمومی، نظارت بر اجرای دقیق برنامه توزیع آب و رعایت ضوابط برداشت از منابع آبی را از دیگر ضرورت‌های این مرحله برشمرد.

بر اساس آخرین آمار اعلام‌شده در این نشست، حجم ذخیره سد مخزنی زاینده‌رود ۱۹۱ میلیون مترمکعب، میانگین ورودی آب به سد ۲۱ مترمکعب بر ثانیه و میزان خروجی آن ۱۵ مترمکعب بر ثانیه است.

این نشست با حضور مدیران جهاد کشاورزی، شرکت آب منطقه‌ای، اداره‌کل هواشناسی و نمایندگان صنوف کشاورزان حوضه آبریز زاینده‌رود برگزار شد.