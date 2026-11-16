رئیس مجلس پاکستان با اشاره به مواضع حمایتی پارلمان این کشور در قبال ایران، اعلام کرد: پارلمان پاکستان در کنار ایران ایستاده و اسلام آباد همواره خواستار صلح، ثبات و احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی کشور‌های منطقه بوده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ «سردار ایاز صادق» رئیس مجلس ملی پاکستان در دیدار با «فدا حسین ملکی» رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و پاکستان در مجلس شورای اسلامی ایران در مجلس ملی پاکستان با اشاره به روابط تاریخی و برادرانه دو کشور، گفت: پارلمان پاکستان نخستین پارلمان در جهان بود که حمله به ایران را محکوم کرد و در همین زمینه قطعنامه‌ای با رای قاطع نمایندگان به تصویب رساند.

رئیس مجلس ملی پاکستان با بیان اینکه پاکستان همواره از صلح و ثبات منطقه حمایت کرده است، افزود: این قطعنامه بار دیگر بر حمایت اسلام آباد از صلح منطقه‌ای، حاکمیت کشور‌ها و حل و فصل اختلافات از مسیر گفت‌و‌گو تاکید داشت.

سردار ایاز صادق همچنین با اشاره به ظرفیت‌های گسترده همکاری میان تهران و اسلام آباد، خواستار افزایش حجم مبادلات تجاری و گسترش همکاری‌های اقتصادی دو کشور شد و بندر گوادر را از جمله ظرفیت‌های مهم برای توسعه تجارت، اتصال منطقه‌ای و تقویت مناسبات اقتصادی ایران و پاکستان برشمرد.

رئیس مجلس ملی پاکستان با اشاره به اینکه تروریسم چالشی مشترک برای دو کشور است، بر ضرورت همکاری و اقدام هماهنگ برای مقابله با این تهدید تاکید کرد.

سردار ایاز صادق همچنین نقش پاکستان در تسهیل گفت‌و‌گو‌ها و تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش‌های منطقه‌ای را تشریح کرد و از حمایت این کشور از مردم ایران و فلسطین، به ویژه مردم غزه سخن گفت.

در این دیدار «فدا حسین ملکی» نیز با قدردانی از حمایت پاکستان از ایران در شرایط دشوار اظهار داشت: تهران همبستگی اسلام آباد را فراموش نخواهد کرد.

رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و پاکستان همچنین از تلاش‌های «شهباز شریف» نخست وزیر و «سید عاصم منیر» فرمانده نیرو‌های دفاعی پاکستان برای کاهش تنش‌های منطقه‌ای و پیشبرد صلح از مسیر دیپلماسی قدردانی کرد و دو طرف در پایان بر اهمیت دیپلماسی پارلمانی، افزایش مبادلات تجاری و تقویت همکاری‌های اقتصادی و روابط دوجانبه با هدف کمک به صلح، ثبات و شکوفایی منطقه تاکید کردند.