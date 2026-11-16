رئیس‌جمهور ترکیه به مناسبت سی‌وهشتمین سالگرد اعلام استقلال فلسطین، بار دیگر بر حمایت قاطع آنکارا از تشکیل کشور مستقل فلسطین به پایتختی قدس تأکید کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا؛ رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه در پیامی در شبکه اجتماعی «NSosyal»، سالگرد اعلام استقلال فلسطین را به مردم این کشور تبریک گفت و همبستگی ترکیه با ملت فلسطین را مورد تأکید قرار داد.

اردوغان اعلام کرد: ترکیه همچنان از تشکیل کشور مستقل و دارای حاکمیت ملی و تمامیت ارضی فلسطین بر اساس مرز‌های سال ۱۹۶۷ میلادی و به پایتختی قدس حمایت می‌کند.

رئیس‌جمهور ترکیه همچنین تأکید کرد: آنکارا با تمام توان در مجامع بین‌المللی از آرمان فلسطین دفاع خواهد کرد و تلاش‌های خود را برای دستیابی مردم فلسطین به آینده‌ای آزاد، امن و همراه با رفاه ادامه خواهد داد.

گفتنی است شورای ملی فلسطین در ۱۵ نوامبر ۱۹۸۸ میلادی، در الجزایر استقلال کشور فلسطین را اعلام کرد.