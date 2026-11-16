آخرین تمرین تیم ملی فوتبال ایران پیش از دیدار مقابل عراق، در زمین چمن شماره ۲ استادیوم بین‌المللی بصره برگزار شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تمرین رسمی ملی‌پوشان فوتبال ایران در شرایطی برگزار شد که خبرنگاران و تصویربرداران عراقی مطابق تمرین پیش از دیدار با فلسطین، در محل تمرین حضور پیدا کردند و ضمن تصویربرداری از دقایق ابتدایی، پس از ۱۵ دقیقه زمین را ترک کردند.

بازیکنان در ابتدای تمرین زیر نظر مربیان بدنساز به گرم کردن پرداختند و دروازه‌بان‌های تیم ملی نیز تمرینات اختصاصی خود را زیر نظر مربیان تخصصی این پست دنبال کردند.

همچنین تعدادی از تماشاگران ایرانی با حضور در محل تمرین، نظاره‌گر فعالیت ملی‌پوشان بودند و با تشویق بازیکنان، به آنها روحیه دادند.

در ادامه، شاگردان امیر قلعه‌نویی تمرینات تاکتیکی با توپ و برنامه‌های پاس‌کاری را زیر نظر سرمربی و سایر اعضای کادرفنی آغاز کردند.

در حاشیه این تمرین، امیرحسین فارسی که پیش‌تر دچار مصدومیت شده بود، همراه با فیزیوتراپیست تیم به نرم‌دوی در اطراف زمین پرداخت.

بخش بعدی تمرین به برگزاری بازی درون‌تیمی اختصاص داشت؛ بخشی که با نظارت مستقیم امیر قلعه‌نویی دنبال شد و سرمربی تیم ملی در چند نوبت با متوقف کردن جریان بازی، نکات و تذکرات فنی و تاکتیکی موردنظر خود را به بازیکنان منتقل کرد.

محمدجواد حسین‌نژاد و محمدمهدی زارع با هدف پیشگیری از تشدید آسیب‌دیدگی، در آخرین تمرین تیم ملی پیش از دیدار با عراق حضور نداشتند.