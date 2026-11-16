بارش‌های سیل آسای هفته گذشته، نتیجه پدیده آب و هوایی ال نینو بودکه ممکن است در هفته‌های آینده نیز باز هم شاهد بارش‌های این چنینی باشیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، بررسی ۱۷ رخداد پدیده النینو در سال‌های گذشته نشان می‌دهد در ۱۲ مورد، بارش‌های ایران فراتر از حد نرمال و در ۵ مورد کمتر از میزان معمول بوده است؛ آماری که از احتمال افزایش بارش‌ها در دوره‌های النینو حکایت دارد.

النینو پدیده‌ای اقلیمی است که بر اثر گرم‌شدن غیرعادی آب‌های سطحی اقیانوس آرام در نزدیکی خط استوا شکل می‌گیرد و با تغییر الگوی باد‌ها و گردش جو، می‌تواند شرایط آب‌وهوایی مناطق مختلف جهان، از جمله ایران را تحت تأثیر قرار دهد.

به گفته رئیس اداره پیش بینی هوا اداره کل هواشناسی استان، این پدیده که نام آن در زبان اسپانیایی به معنای «پسر کوچک» است، به دلیل مشاهده گرم‌شدن آب‌های اقیانوس آرام در حوالی کریسمس، از سوی ماهیگیران آمریکای جنوبی به این نام شناخته شده است.

محمدرضا قاضی افزود: بررسی رخداد‌های گذشته نشان می‌دهد النینو همواره به افزایش بارش در ایران منجر نمی‌شود و تأثیر آن با توجه به شرایط جوی و منطقه‌ای متفاوت است؛ به‌طوری‌که از ۱۷ رخداد بررسی‌شده، در ۱۲ مورد بارش‌ها فراتر از نرمال و در ۵ مورد کمتر از میزان معمول ثبت شده است.

وی با اشاره به اینکه این پدیده می‌تواند یکی از عوامل مؤثر بر افزایش بارش‌های هفته گذشته قم باشدباشد گفت: برای پیش‌بینی دقیق وضعیت بارندگی، باید سایر عوامل و سامانه‌های جوی نیز مورد بررسی قرار گیرند.

گفتنیست رصد تغییرات اقلیمی و آمادگی برای پیامد‌های احتمالی آن، به‌ویژه در مدیریت منابع آب و پیشگیری از خسارات ناشی از سیلاب، اهمیت ویژه‌ای دارد.